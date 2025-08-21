¿Cuáles son las seis guerras que el presidente Donald Trump afirma haber terminado o evitado?

Durante la noche del pasado jueves 7 de noviembre del 2024, luego de confirmarse su segundo mandato en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, el magnate neoyorquino Donald Trump pronunció un discurso de victoria en el que aseguró a la población que su regreso a la Casa Blanca se caracterizaría por la ausencia de guerras.

“La gente decía que yo iba a empezar una nueva guerra, pero no, las voy a parar todas. Esta es una gran victoria para la democracia y la libertad de Estados Unidos. Juntos, vamos a desbloquear el glorioso destino de la nación y vamos a lograr el futuro más increíble para nuestro pueblo”, afirmó Trump tras derrotar a la demócrata Kamala Harris.

En la actualidad, diez meses después de haber ganado el voto popular en Estados Unidos, el presidente Donald Trump repite con frecuencia que, desde su regreso al poder, ha resuelto entre seis y siete guerras, por lo que merece el Premio Nobel de la Paz, galardón que se concede a la persona que más haya trabajado en favor de la fraternidad.

“De verdad quiero ir al cielo, estoy promediando casi una guerra al mes”, agregó el mandatario republicano durante una reunión en julio en Turnberry, Escocia. Sin embargo, aunque Trump nunca ha especificado cuáles son esas siete guerras de las que habla, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca proporcionó una lista a los medios.

Las seis guerras que Trump afirma haber terminado

Azerbaiyán y Armenia

Desde que estallaron los combates entre Armenia y Azerbaiyán en diciembre de 1989, no se habían alcanzado compromisos hacia un acuerdo de paz hasta el segundo mandato de Donald Trump. Los líderes de ambas naciones elogiaron la intervención del republicano en el conflicto, que hasta agosto de 2024 había sido mediado por Rusia.

Ruanda y la República Democrática del Congo

A principios de junio, los representantes de Ruanda y de la República Democrática del Congo acudieron a la Casa Blanca para firmar un acuerdo de paz y poner fin a una guerra que duró más de treinta años. Trump calificó el acuerdo como un triunfo glorioso para todos, aunque The New York Times informó que los combates continuaban.

Pakistán e India

A pesar de que Trump se atribuyó el mérito de mediar para poner fin a un conflicto armado entre India y Pakistán, los diplomáticos indios aseguraron haber negociado directamente con los pakistaníes el fin de los combates. No obstante, Pakistán lo negó todo y agradeció públicamente al republicano por su ayuda para resolver el problema.

Irán e Israel

“Fue un gran honor para mí destruir todas las instalaciones y la capacidad nucleares de Irán, para después detener la guerra con Israel”, aseguró Trump en junio. Sin embargo, la cadena de televisión CNN considera que los bombardeos estadounidenses no dañaron con suficiente gravedad los centros de enriquecimiento nuclear iraníes.

Tailandia y Camboya

Aunque la intervención de Donald Trump no abordó directamente el origen del conflicto entre Camboya y Tailandia, las amenazas del republicano de cortar las relaciones comerciales con ambos países, a menos que acordaran un alto el fuego, fueron suficientes para que los combates cesaran y casi 300 mil personas regresaran a sus hogares.

Etiopía y Egipto

Pese a que la administración de Trump afirma haber detenido los enfrentamientos entre Egipto y Etiopía por la disputa de una presa hidroeléctrica, la cadena internacional de noticias France 24 informó que Sudán se incorporó recientemente a la controversia, por lo que en Europa temen que este problema pueda derivar en un conflicto armado.