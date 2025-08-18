Trump busca eliminar el voto por correo y cita a Putin para justificarlo

Durante la mañana de este lunes 18 de agosto, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que impulsará un movimiento para poder erradicar el voto por correo, retomando así uno de sus principales deseos luego de perder las elecciones presidenciales de 2020 ante el demócrata Joe Biden, una derrota que nunca admitió.

“Voy a liderar un movimiento para erradicar el voto por correspondencia y también las máquinas de votación inexactas y carísimas, que cuestan diez veces más que el preciso y sofisticado papel con marca de agua, que es más rápido y no deja ninguna duda sobre quién ganó y quién perdió”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Posteriormente, el mandatario republicano anunció que firmará un decreto para “ayudar a llevar la honestidad a las elecciones”, sin proporcionar detalles sobre el contenido de la orden ejecutiva. Según diversos medios estadounidenses, esto se debe a que Donald Trump nunca reconoció su derrota en las elecciones presidenciales ante Joe Biden.

Asimismo, el magnate neoyorquino de 79 años ha denunciado supuestos fraudes electorales generalizados, en particular en la votación por correo, un método ampliamente utilizado en el territorio estadounidense, debido a que, en las elecciones del 2024, algo más del 30% de las papeletas emitidas se enviaron por esa vía.

El consejo de Putin a Trump

Durante la noche del pasado viernes 15 de agosto, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó, en el transcurso de una entrevista con el canal Fox News, que el mandatario ruso, Vladímir Putin, le había dicho una de las cosas más interesantes en relación con las elecciones presidenciales en EE. UU. de noviembre del 2020.

“Vladímir Putin me dijo que la elección del 2020 había sido fraudulenta porque Estados Unidos tiene votación por correo. En ningún otro país se permite el voto por correo, es imposible tener unas elecciones honestas de esa manera. Fue muy interesante porque él sabía que yo había ganado esas elecciones por mucho”, aseguró el republicano.

Según Donald Trump, el presidente ruso le dijo que, si él hubiera sido presidente entre el 2021 y el 2024, Rusia no habría entrado en guerra con Ucrania. “Me dijo que ahora tendríamos a todos esos millones de personas vivas, en lugar de muertas. Pero él cree que perdí las elecciones por la votación por correo”, agregó el magnate neoyorquino.

“Fue una elección fraudulenta y la votación por correo fue la principal culpable”, concluyó Donald Trump, a pesar de que los datos oficiales de esas elecciones presidenciales reflejan que el demócrata Joe Biden recibió más de 81 millones de sufragios y 306 votos electorales, mientras que el republicano obtuvo menos de 75 millones y 232 votos.

Las elecciones presidenciales estadounidenses del 2020 rompieron el récord de participación, debido a que ambos candidatos principales obtuvieron más de 73 millones de votos, siendo los más votados en la historia de los Estados Unidos. Ante esta situación, el equipo legal del mandatario republicano Donald Trump interpuso varias demandas.

Además, tras la ratificación del resultado por parte del Colegio Electoral, decenas de simpatizantes del magnate neoyorquino asaltaron el Capitolio y protagonizaron graves enfrentamientos con la Guardia Nacional. Según Fox, los disturbios dejaron 5 fallecidos y numerosos heridos, quienes protestaban por el supuesto fraude a favor de Biden.