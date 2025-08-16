Qué dice la carta de Melania que entregó Trump a Putin antes de su reunión en Alaska

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , entregó a su homólogo ruso, Vladímir Putin, durante su encuentro del viernes en Alaska, una carta de su esposa, Melania Trump, en la que ella le insta a proteger a los niños de la guerra , informó Fox News.

El canal, que publica la carta íntegra con el membrete y la firma de la primera dama, afirma que Trump la entregó personalmente a Putin antes de su reunión y que este la leyó de inmediato mientras los observaban las delegaciones estadounidense y rusa allí presentes.

La exmodelo eslovena le dijo a Putin que los niños desean “amor, posibilidades y seguridad ante el peligro”, y le recordó las responsabilidades y deberes de los “padres” y los “líderes” para alimentar la “esperanza de la siguiente generación” más allá de la “comodidad de unos pocos”, de acuerdo con el medio estadounidense.

“Un concepto simple pero profundo, Sr. Putin, como estoy segura de que concuerda, es que los descendientes de cada generación empiecen su vida con una pureza, una inocencia que está por encima de la geografía, el gobierno y la ideología”, escribió la primera dama, quien le pidió “restaurar” la situación de los menores en el conflicto.

“Protegiendo la inocencia de esos niños, hará más que solo servir a Rusia: servirá a la misma humanidad. Tal brillante idea trasciende toda división humana, y usted, Sr. Putin, es adecuado para implementar esta visión con un trazo de bolígrafo hoy. Ya es hora”, concluye la misiva.

La reunión entre Trump y Putin, el 15 de agosto en una base militar en Anchorage, Alaska, se cerró sin acuerdo para un alto el fuego en Ucrania. El estadounidense cambió de postura y aseguró que la “mejor manera” de acabar con la guerra es “llegar directamente” a un acuerdo de paz duradero.

Trump anunció también que se reunirá con Zelenski en Washington el 18 de agosto, y adelantó que, “si todo resulta bien”, programará una cumbre trilateral que incluya a Putin.