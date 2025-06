“No podría importarme menos”: Donald Trump es abucheado por parte del público al acudir a un musical

En videos compartidos en redes sociales, se puede ver a Trump saludando desde el palco en compañía de la primera dama, Melania Trump, y a una parte del público abucheando.

Para replicar aparentemente a los gestos de desaprobación, parte del público comenzó a vitorear “Estados Unidos” antes de que el presidente y su esposa tomaran asiento.

Ambos acudieron a ver una representación de ‘Los miserables‘, la célebre versión musical de la novela homónima de Victor Hugo.

Antes de acceder al patio de butacas Trump fue preguntado por la prensa por las informaciones de que parte del elenco titular del musical evitó actuar hoy debido a su presencia.

“No podría importarme menos. Lo único que hago es gestionar bien este país”, replicó el presidente, que aseguró que logró recaudar US$10 millones para el Centro Kennedy en un evento benéfico ligado a la presentación de hoy.

El episodio visto hoy recuerda al vivido el pasado marzo, cuando el vicepresidente, JD Vance, y su esposa, Usha Vance, fueron también abucheados al asistir a un concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional en el Centro Kennedy.

Días después de retornar al poder el 20 de enero, el presidente disolvió el patronato de la institución porque no le gustaba “lo que programaban” y pasó a liderarla con el argumento de asegurarse de que “no sea ‘woke“.

