CC acuerda denegar cerca de 15 expedientes relacionados con la elección de rector de la USAC

La Corte de Constitucionalidad (CC) mantiene el proceso de elección de rector de la USAC, luego que en la plenaria se acordó no otorgar ninguna de las acciones legales que fueron programadas para la plenaria de este 25 de mayo.

Así lo confirmó una fuente del tribunal constitucional que prefirió no ser citada, quien explicó que se debe formular nuevos proyectos de resolución que reflejen los acuerdos y puedan ser firmados.

Para la sesión plenaria de este día, según los registros de la página web de la CC, se habían programado el análisis de 16 acciones legales en torno a la integración del Consejo Superior Universitario de la Usac y del proceso de elección del rector para el periodo 2026-2030.

La fuente, explica que se acordó denegar las acciones, que mantienen el proceso de elección de la autoridad universitaria, que fue altamente cuestionado por grupos estudiantiles y sociales.

Walter Mazariegos consiguió su reelección luego que el CSU que él dirige, acordó no acreditar a la mayoría de los Cuerpos Electorales de la oposición.

Lo anterior colocó a Mazariegos con una ventaja numérica, ya que a pesar de perder en las elecciones primarias de la USAC, cuando el CSU bloqueó a la mayoría de los ganadores, garantizó el proceso de elección a favor de Mazariegos.

Ahora la presidenta de la Corte, Anabella Morfín, deberá de incluir los casos nuevamente en la agenda de la CC de los casos para que los que mismos queden firmados en los nuevos proyectos de sentencia que definió el pleno.

Elección suspendida

Actualmente la elección de Mazariegos como rector de la USAC está suspendida por dos amparos provisionales, acciones que fueron impulsadas por el grupo USAC Dignidad y Resistencia (USAC-DIRE).

Los dos amparos resueltos a su favor, se mantienen vigentes, en los que se ordena dejar sin efecto el proceso de elección de rector de la USAC.

Mazariegos apeló esos dos amparos provisionales en la CC, pero hasta ahora esas dos apelaciones todavía no se han programado.

El próximo 1 de julio comienza el nuevo periodo del rector de la USAC, pero las resoluciones provisionales vigentes, a criterio de USAC-DIRE, podrían permitir que se rectifique el proceso de elección.

Las dudas sobre el proceso abarcan a un CSU con falta de legitimidad, porque la mayoría de los que ocupan los puestos ya están con un periodo vencido, lo que generó incertidumbre en el proceso de acreditación de los electores.