Dos universidades (una vinculada a Walter Mazariegos) cambian la integración de la comisión de postulación para jefe de la CGC

El pulso para definir la jefatura de la Contraloría General de Cuentas (CGC) incluye al rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), Walter Mazariegos, por la participación de dos nuevas universidades vinculadas a él para la futura comisión de postulación.

Por primera vez participarán los decanos de la Universidad Juan José Arévalo y de la Universidad Americana, nuevas casas de estudios de educación superior que son relacionadas con el rector de la Usac.

El proceso de renovación de la CGC del 2022 se dio con una postuladora integrada con 23 comisionados. El rector de la Universidad del Valle de Guatemala (UVG) como su presidente, 11 profesionales y 11 decanos.

Pero con las nuevas decanaturas el número de decanos aumenta a 13, lo que hace que la cantidad de egresados de universidades también se incremente a la misma cantidad, haciendo que para este 2026 se tenga en este proceso a 27 comisionados.

La Universidad Juan José Arévalo se fundó en el 2024, según documentos del Consejo de Enseñanza Privada Superior (CEPS), contando únicamente con facultades de Humanidades y Psicología.

Sin embargo, una comunicación del 27 de marzo de esa universidad informó el nombramiento de tres nuevos decanos para las facultades de Ciencias Económicas, Ciencias Humanísticas, y Ciencias Jurídicas y Sociales.

Esta casa de estudios comenzó con Luis Fernando Cordón como secretario general, quien también es secretario general de la Usac, a cargo de Mazariegos.

El equipo legal de DIRE-USAC asegura que dos amparos provisionales podrían dejar sin efecto la elección de Walter Mazariegos como rector de la Usac. (Foto Prensa Libre: Soy Usac)

A la fecha, se desconoce si Cordón aún mantiene este cargo o si el puesto fue cedido a otra persona con un perfil menos público, ya que universidad no cuenta con una página web.

Asimismo, la Universidad Americana quedó establecida en noviembre del año pasado, según resolución de la CEPS. Tiene dos unidades académicas, facultad de Ciencias de la Administración y facultad de Ciencias Económicas.

La creación de Universidad Americana tuvo la firma de Juan Carlos Godínez como secretario de la CEPS, actor que es fuertemente relacionado con sus antecedentes en la Usac, pues fue asesor de Mazariegos y fue sancionado por Estados Unidos.

Los nombramientos

Universidad Americana desde su fundación ya contaba con facultad de Ciencias Económicas, teniendo como decano a Edgar Estuardo Santos Sutuj, según la última información pública de esta casa de estudios.

Universidad Juan José Arévalo, de acuerdo con la comunicación del 27 de marzo, tiene a Silvia Cristina Duarte Lucero como decana de la facultad de Ciencias Económicas.

Duarte Lucero fue electa por el Colegio de Contadores Públicos y Auditores (CPA) por la planilla Gran Alianza Profesional (GAP) y Aliados Estratégicos en la postuladora de CGC del 2022, según el monitoreo de Guatemala Visible.

En Ciencias Humanísticas, la Universidad Juan José Arévalo tiene de decana a Karla Lisseth Valdez Hernández, de quien no se tienen registros de partición en procesos de elección de segundo grado.

Mientras que la designada decana para la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales es Adelupe Jocabed Rojas Castillo, profesional del derecho que participó en la comisión de postulación del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Adelupe Rojas fue la única mujer que integró la comisión de postulación del TSE. (Foto: Hemeroteca PL)

Rojas Castillo fue electa por el Consejo Superior Universitario (CSU) como la suplente del rector Walter Mazariegos, según la resolución de la autoridad universitaria.

Nombramientos en Universidad Juan José Arévalo. Fotografía: Cortesía.

Pero antes de eso, cuando era estudiante de Derecho en la Usac, formó parte de un cuerpo electoral afín a Mazariegos en el 2022, y respaldó una elección que a la fecha es tachada de fraude por opositores académicos.

Sin filtros

La Ley de Comisiones de Postulación define la participación de los decanos en las postuladoras de manera poco claras, según el análisis de Guatemala Visible y Alianza por las Reformas.

“Con el nombramiento de un decano ya se forma parte de las comisiones de postulación, aunque al día de hoy no tenga ningún profesional graduado. Tampoco tenemos la certeza de que estas universidades ya estén dando clases”, reflexionó Mynor Lorenzo, analista de Guatemala Visible.

Los decanos participan con voz y voto en las decisiones de las comisiones de postulación. (Foto Prensa Libre: Javier González)

A lo largo de 17 años de fiscalización, Lorenzo destaca que la Ley de Comisiones de Postulación tiene vacíos, ya que no existen mayores filtros para que las universidades se sumen a las futuras postuladoras.

“Lejos de tener centros formalizados, se habla de universidades de cartón, solo para ganar espacios y tener oportunidades de incidir en la elección de funcionarios de alto nivel”, comentó el experto.

Por su parte, Juan Pablo Muñoz, representante de Alianza por las Reformas, también ve los mismos riesgos, y comenta que parece que no se respetan los filtros para la creación de universidades.

“La creación de universidades para la designación de altas autoridades ocasiona una crisis en la calidad universitaria, además de la cooptación institucional. Acá no se vela por la educación, se crean universidades con requisitos mínimos”, dijo.

Para él es riesgoso para la democracia que Mazariegos, cuestionado una segunda vez por fraude en la USAC, tenga voz y voto con decanos leales y serviles

“La creación de universidades para la designación de altas autoridades genera una crisis en la calidad universitaria, además de la cooptación institucional, acá no se vela por la educación, se crean universidades con requisitos mínimos”, señaló.

La CGC puede bloquear o facilitar una candidatura política por la emisión de finiquitos. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

El próximo año la CGC será importante para las elecciones generales del 2027, ya que es la entidad a cargo de la emisión de la Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos, o popularmente conocida como finiquito.

Este documento es uno re los requisitos indispensables para que el Registro de Ciudadanos del TSE tramite alguna candidatura política, sin contar el rol de fiscalización que tiene la CGC.

En las últimas semanas, ha sido la Contraloría la que advirtió de que Walter Mazariegos no contaba con el finiquito necesario para ser candidato a rector, lo que puso un nuevo cuestionamiento de su participación para el cargo.

Próxima convocatoria

La Comisión Permanente del Congreso convocó al pleno de diputados para una sesión extraordinaria el próximo 2 de junio, que entre los distintos puntos de agenda incluye convocar a la comisión de postulación para Contralor General de Cuentas.

Esta postuladora es presidida por un rector electo por el Foro de Rectores, que en su última participación en las comisiones de postulación designó a Mynor Herrera, rector de Universidad Panamericana como representante en la postuladora del TSE.

El Foro de Rector en la designación de presidentes en las postuladoras de Cortes del 2024. Fotografía: Prensa Libre.

La designación de Herrera provocó dudas entre los académicos, según fuentes que prefieren no ser citadas, pues desde noviembre del año pasado se había acordado que el puesto para la postuladora sería para Roberto Moreno, rector de la UVG.

Ahora, la futura convocatoria que hará el Congreso obliga a que el Foro de Rectores tenga que volverse a poner de acuerdo para elegir al presidente de dicha postuladora.