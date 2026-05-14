Finiquitos y elecciones del 2027 marcan elección del próximo contralor: Congreso fija fecha para iniciar el proceso

El panorama institucional se encamina hacia una nueva fase de renovación tras un año marcado por designaciones críticas en la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral y el Ministerio Público.

En este contexto, el presidente del Congreso de la República, Luis Contreras, explicó que se tiene previsto que el próximo 2 de junio se emita la convocatoria oficial para instalar la Comisión de Postulación para elegir al próximo titular de la Contraloría General de Cuentas (CGC).

Este cuerpo colegiado tendrá la responsabilidad de evaluar y seleccionar a los seis candidatos que integrarán la nómina para dirigir esa institución para el período 2026-2030.

Con este paso, el Congreso busca cumplir con los tiempos constitucionales, al activar uno de los procesos de fiscalización más determinantes en el año electoral del 2027.

La elección del contralor General de Cuentas es un proceso de segundo grado que involucra a la academia, los colegios profesionales y el Congreso de la República. El fundamento legal se encuentra en el Artículo 233 de la Constitución Política y en la Ley de Comisiones de Postulación.

Integración de la Comisión de Postulación

Todo comienza con la formación de la Comisión Postuladora, la cual tiene la tarea de filtrar a los candidatos. Está integrada por 23 miembros:

Un representante de los rectores de las universidades del país (quien preside la comisión).

de las universidades del país (quien preside la comisión). Los 11 decanos de las facultades que incluyen la carrera de Contaduría Pública y Auditoría de cada universidad.

de las facultades que incluyen la carrera de Contaduría Pública y Auditoría de cada universidad. Representantes electos por la Asamblea General del Colegio de Contadores Públicos y Auditores (9), y del Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de Empresas (2).

Proceso de selección

Una vez instalada, la comisión sigue estos pasos críticos para garantizar la idoneidad:

Convocatoria: Se publica en el Diario Oficial para que los profesionales interesados presenten su expediente.

Se publica en el Diario Oficial para que los profesionales interesados presenten su expediente. Perfil y Tabla de Gradación: La comisión define los criterios de evaluación (méritos académicos, profesionales, éticos y de proyección humana).

La comisión define los criterios de evaluación (méritos académicos, profesionales, éticos y de proyección humana). Revisión y Tachas: Se revisan los expedientes y se abre un periodo para que la ciudadanía presente "tachas" (impedimentos o denuncias) contra algún aspirante.

Se revisan los expedientes y se abre un periodo para que la ciudadanía presente "tachas" (impedimentos o denuncias) contra algún aspirante. Evaluación y Entrevistas: Se califica a los candidatos según la tabla de gradación y se realizan entrevistas públicas.

La nómina de seis

Tras la evaluación, la Comisión de Postulación realiza una votación para seleccionar a seis candidatos. Esta lista final (nómina) es enviada a la Junta Directiva del Congreso de la República.

El pleno del Congreso recibe la nómina y, mediante el voto de la mayoría absoluta (la mitad más uno del total de diputados); es decir 107 diputados favorables de los 160 en total, elige al nuevo Contralor de entre los seis propuestos.

Datos clave

Duración del cargo: 4 años

Reelección: Prohibida en ningún caso

Requisitos mínimos: Mayor de 40 años, guatemalteco, contador público y auditor, con más de 10 años de ejercicio profesional.

Inmunidad: El Contralor goza de las mismas inmunidades que los magistrados de la Corte de Apelaciones (antejuicio).

El Contralor General es el jefe de la institución técnica encargada de fiscalizar los ingresos y egresos del Estado, municipalidades y cualquier entidad que maneje fondos públicos.

Este video explica detalladamente cómo es el proceso de elección para este cargo de fiscalización en el país: