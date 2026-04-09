Denuncias de la CGC podrían bloquear el finiquito y complicar la toma de posesión de Walter Mazariegos

El 1 de julio comienza el nuevo período de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), pero denuncias de la Contraloría General de Cuentas (CGC) podrían afectar su segundo mandato por dudas para la emisión de un nuevo finiquito.

La constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos, conocida como finiquito, es un requisito indispensable para el cargo, según analistas que desde ya suman una duda más para la nueva gestión de Mazariegos.

La CGC presentó las denuncias contra el rector de la Usac los días 7, 24 y 27 de marzo, pero se desconocen detalles por ya estar a cargo del Ministerio Público (MP).

Autoridades de la unidad investigadora confirmaron las denuncias, y solo precisan que fueron asignadas a la Fiscalía contra la Corrupción, pero hasta ahora no han brindado pormenores de los señalamientos contra Mazariegos.

Fuentes que optaron por no ser citadas explicaron que la CGC en el 2018 emitió una opinión consultiva, explicando que el finiquito no puede ser exigido cuando se trate de funcionarios o empleados públicos que son ascendidos.

Ese escenario no aplicaría para Mazariegos, según la fuente, ya que se trata de la continuidad para un cargo en donde se manejan fondos públicos, por lo que asegura que es indispensable que para comenzar ese nuevo período tenga dicha constancia.

La reelección de Walter Mazariegos generó una intensa protesta en Antigua Guatemala. Fotografía: Prensa Libre (Douglas Cuevas).

Mazariegos consiguió la reelección tras excluir a la mayor parte de cuerpos electorales afines al candidato Rodolfo Chang.

La sesión de elección se dio en un hotel privado en Antigua Guatemala, a puerta cerrada y bajo un fuerte contingente policial que muchos lo atribuyen como un "respaldo" de la Presidencia de Guatemala a Walter Mazariegos.

El MP será clave

Para Javier Monterroso, experto en derecho y exsecretario privado del MP, las denuncias de la CGC representan un obstáculo serio para que Mazariegos pueda asumir el próximo 1 de julio.

Destaca que la institución después de realizar sus auditorías consideró oportuno presentar denuncias, por lo que si estas no son resueltas antes del nuevo período, la posición debería ser clara y es no emitir un nuevo finiquito.

“La ley de Probidad de funcionarios establece que el finiquito es indispensable para que los funcionarios tomen posesión. En este caso, Walter Mazariegos es un funcionario público, recibe fondos públicos, y debe contar con el finiquito”, explicó Monterroso.

Las denuncias están a cargo del MP cuya fiscal general, María Consuelo Porras, no recibió apoyo del rector Walter Mazariegos cuando esta se postuló como candidata a la Corte de Constitucionalidad (CC) por parte de la Usac.

La PNC irrumpió en el hotel donde era la elección de rector para realizar una exhibición personal. Fotografía: EFE/ Alex Cruz

Pero a pesar de ese escenario, Monterroso cree que una alternativa que tendría Mazariegos para poder contar con finiquito es que el mismo MP opte por desestimar las denuncias que presentó la CGC.

“La única salida que tendría el Ministerio Público sería desestimar las denuncias, pero esa sería la única ruta. La Contraloría General de Cuentas no podría hacerlo. Si se presentaron, el MP debe solicitar la desestimación ante un juez”, indicó.

Analizar las denuncias

Para César Vega, analista de Acción Ciudadana, es necesario que se analice cada una de las denuncias que se presentaron contra el rector sancarlista, ya que cada hecho es distinto.

También considera vital que se estudie la “intención” de fondo para que los señalamientos contra el rector lleguen a este momento, o que al menos se hagan públicos después de la elección de rector.

“Si bien hemos visto cómo se usa el finiquito para eliminar candidaturas y frenar tomas de posesiones. Es claro que Walter Maazariegos cometió fraude, esto es una imposición, hay que llamarlo por lo que es”, expuso Vega sobre la futura toma de posesión.

Pero considera que las denuncias son un freno para que Mazariegos pueda tomar un nuevo período como rector de la Usac, ya que el finiquito es obligatorio para el cargo.

“Si la Contraloría presentó las denuncias y el Ministerio Público tiene conocimiento, eventualmente puede servir para bloquear su toma de posesión. No sabemos si esto es bueno o malo porque a veces los finiquitos se toman como extorsiones para encontrar algo”, indicó.

Elementos de la PNC resguardan la USAC un día después de la reelección de Mazariegos. (Foto Prensa Libre: Moisés Xec))

Vega agregó que hay aspectos de la elección y procedimientos alrededor de la Usac que merecen ser evaluados a profundidad, para que se puedan resolver cada duda y rumor alrededor del tema.

“También es evidente que el actuar de la PNC de estos últimos días está respaldando el fraude. Esto deja serias dudas de si el Ejecutivo está avalando el fraude y hay que cuestionar a los altos mandos del Ejecutivo sobre las acciones de la PNC que cuidan que se consuma este fraude”, expresó.

Por su parte, un integrante del Consejo Superior Universitario (CSU) que pidió no ser citado se limitó a decir que no han recibido información sobre las denuncias presentadas por la CGC.

Mazariegos llegó en el 2022 al cargo de rector bajo señalamientos de un aparente fraude, este 2026 las dudas sobre su continuidad al cargo son las mismas.

La oposición universitaria anunció acciones legales, al igual que algunos políticos, lo que desde ya deja a manos de las Cortes la última palabra sobre la continuidad o no de Walter Mazariegos en la USAC.