“Disparan injustificadamente”: reelección de Walter Mazariegos en la Usac provoca tensión y protestas en Antigua Guatemala

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, analistas y conductores abordaron los incidentes ocurridos este miércoles 8 de abril durante la elección realizada en un hotel de Antigua Guatemala, donde estudiantes, sectores universitarios y otros asistentes denunciaron exclusiones, falta de transparencia y hechos de violencia en los alrededores del recinto.

Los analistas de Impacto Directo centraron su explicación en lo ocurrido durante la jornada de reelección de Walter Mazariegos, que estuvo acompañada de manifestaciones y momentos de alta tensión. Durante la cobertura se indicó que en los videos difundidos del hecho se escuchaban disparos, detonaciones y se observaba el uso de gas lacrimógeno en los alrededores del hotel donde se desarrollaba la elección.

Uno de los analistas afirmó que había dos equipos de seguridad en el área: el del hotel y otro vinculado al rector reelecto. En ese contexto, expuso que “se presume que ese equipo es el que utiliza gas lacrimógeno e incluso realizan estos disparos que se vieron en el video”.

Otro de los señalamientos más contundentes del programa fue que “igual es delito, porque disparan injustificadamente, es delito”, en referencia a los disparos efectuados durante la protesta. En la misma línea, también se mencionó una “ausencia total del Ministerio Público y el Ministerio de Gobernación”, al considerar que debían intervenir ante posibles hechos cometidos en flagrancia.

El peso de la rectoría y los cuestionamientos al proceso

Durante la discusión, los expertos explicaron por qué la elección del rector de la Usac tiene repercusión más allá del ámbito universitario. Uno de ellos indicó que “el rector es el representante legal de la universidad” y recordó que esa figura participa en espacios de decisión de segundo grado, junto con rectores de otras universidades del país.

En el programa se señaló que la situación afectó no solo a manifestantes, sino también a personas ajenas al proceso. Según lo expuesto, en el lugar había turistas, médicos que participaban en un evento internacional y otras personas que no pudieron ingresar al recinto. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Sin embargo, el análisis se concentró en los cuestionamientos sobre la forma en que se desarrolló la elección. En el programa se afirmó que “no puede ganar otro si no hay competencia”, al señalar que no existieron condiciones de participación amplias para otros sectores. También se expuso que los electores habilitados fueron insuficientes y que varios cuerpos electorales quedaron fuera del proceso.

Uno de los participantes aseguró que en esta segunda elección “las cosas han ido mucho más allá” y sostuvo que hubo cambios reglamentarios que favorecieron al actual rector. Según esa postura, “no dejan que los cuerpos electorales que fueron elegidos legalmente... participen hoy día en la elección”, en alusión a sectores estudiantiles y docentes que, según lo comentado, habían resultado adversos a Mazariegos.

A estos señalamientos se suman las denuncias sobre la exclusión de al menos 16 cuerpos electorales y la presentación de 16 amparos, la mayoría preventivos, para reclamar la acreditación de electores. En el programa se indicó que varios de esos recursos seguían sin resolución definitiva, mientras distintos sectores insistían en que la elección no reunió condiciones de transparencia.

Protestas continúan dentro y fuera de la Usac

El rechazo a la reelección también se trasladó a otros recintos universitarios. Según la información compartida, un grupo de estudiantes encapuchados del Centro Universitario de Occidente tomó las instalaciones en señal de rechazo al resultado y convocó a nuevas protestas. Los manifestantes sostienen que la elección no fue transparente y que continuarán con acciones de hecho.

Expertos señalan en Guatevisión que el proceso de reelección de Walter Mazariegos deja nuevas dudas sobre la transparencia y la seguridad durante la jornada. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

En el programa también se destacó que el conflicto no se limita a la elección celebrada en Antigua Guatemala, sino que forma parte de una crisis más amplia en la Usac, con repercusiones en el Campus Central y otras unidades académicas. Uno de los analistas afirmó que “ha costado sangre, ha costado vidas esa autonomía”, al insistir en que la solución del conflicto corresponde al ámbito universitario y a sus órganos internos.

Hasta ahora, el escenario sigue abierto. Las manifestaciones continúan, persisten los cuestionamientos legales y políticos, y el foco del debate se mantiene sobre la legitimidad del proceso, el uso de la fuerza en los alrededores del recinto y la participación excluida de sectores universitarios.

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