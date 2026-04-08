De rodillas y con las manos en la cabeza: video muestra intervención policial durante elección de rector de la Usac

La Policía Nacional Civil (PNC) divulgó un video relacionado con una diligencia de exhibición personal desarrollada el miércoles 8 de abril en un hotel de Antigua Guatemala, donde se efectuaba la elección de rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).

Según la institución, agentes policiales ingresaron al recinto en acompañamiento de una jueza que ejecutaba la diligencia, presentada a favor de varias personas que se encontraban en el lugar.

De acuerdo con la PNC, durante el procedimiento se identificó a personas ajenas al evento, algunas con apariencia de guardias de seguridad.

“Policía Nacional Civil da acompañamiento a jueza que ejecuta un recurso de exhibición personal a favor de varias personas. Los policías que ingresaron al recinto donde se llevaron a cabo elecciones de la Usac, conforme la ley, dan protección y acompañamiento a la señora jueza y su personal”, indicó la institución en redes sociales.

La entidad agregó: “Personas ajenas a la diligencia; se evita que puedan causar daños en el lugar y se procede a su identificación y perfilación”.

En el video difundido por la Policía se observa a varios hombres de rodillas y con las manos sobre la cabeza, mientras son identificados por agentes.

Diligencia judicial

De acuerdo con el documento judicial, el Juzgado de Paz Civil, Familia y Trabajo del municipio de La Antigua Guatemala, departamento de Sacatepéquez, decretó exhibición personal a favor de varias personas.

La resolución ordena a la jueza constituirse en el salón de eventos del hotel donde se desarrollaba el evento para verificar si las personas presentes estaban siendo objeto de amenazas, si existía orden de autoridad competente para su retención o si habían sufrido vejámenes o maltrato físico o mental.

Asimismo, dispone que se adopten las medidas correspondientes y que, una vez diligenciado el procedimiento, se remita lo actuado al Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Sacatepéquez.

Dicha diligencia se efectuó mientras en los alrededores del hotel decenas de personas protestaba por la reelección del rector de la Usac, Walter Mazariegos, al asegurar que el proceso de elección fue ilegal, debido a la exclusión de varios cuerpos electorales.

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