Ocho similitudes (como señalamientos de irregularidades y exclusión de votantes) en las elecciones de Walter Mazariegos como rector de la Usac

La permanencia de Walter Mazariegos al frente de la Usac ha estado marcada por un patrón de decisiones cuestionadas que, según diversos sectores universitarios, y que evidencian similitudes en las irregularidades registradas en los procesos electorales del 2022 y el 2026.

El rector, quien preside el Consejo Superior Universitario (CSU) y el Consejo Electoral Universitario (CEU), ha sido señalado por concentrar poder en instancias clave que inciden directamente en la elección rectoral, un proceso que involucra a 34 cuerpos electorales y 170 votantes.

Un patrón que se repite

Tanto en 2022 como en 2026, los procesos electorales han sido objeto de críticas por decisiones que, según opositores, limitaron la participación y alteraron el equilibrio del cuerpo electoral.

En ambos casos, el CSU tomó decisiones que derivaron en la exclusión de cuerpos electorales vinculados a sectores críticos, lo que redujo significativamente el número de votantes habilitados.

En el 2022, la elección se definió con 72 votos, el mínimo requerido para alcanzar quórum, mientras que en 2026 la cifra de electores habilitados volvió a reducirse tras dejar fuera a 17 cuerpos electorales, equivalentes a 85 votos.

Comparativa de los hechos que se repiten en el 2022 y 2026

Las similitudes entre ambos procesos han sido señaladas como evidencia de un patrón reiterado:

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Toma Usac: Botín Político

En ambos procesos electorales, la inconformidad de amplios sectores estudiantiles y docentes se tradujo en manifestaciones, toma de instalaciones y episodios de confrontación dentro y fuera del campus central de la USAC.

Tras la elección del 2022, estudiantes y colectivos universitarios desconocieron el resultado y ocuparon distintos espacios universitarios como medida de presión. Estas acciones derivaron en el caso denominado “Toma Usac: Botín Político”, en el cual el Ministerio Público (MP) presentó acusaciones contra estudiantes señalados de participar en las protestas. A la fecha, varios de estos procesos continúan en desarrollo, lo que ha sido interpretado por organizaciones como una judicialización del conflicto universitario.

En 2026, el escenario se repite con nuevas tensiones. El cierre del campus por varios meses y la implementación de clases virtuales provocaron que estudiantes intentaran ingresar a las instalaciones el 7 de abril. Tras horas de presión, lograron acceder, en medio de reportes sobre la presencia de personas armadas dentro del recinto, lo que elevó aún más la preocupación por la seguridad y la transparencia institucional.

En este contexto, el Ministerio Público (MP) ya ha iniciado acciones relacionadas con los hechos recientes. Entre estas, destacan solicitudes de información para identificar a estudiantes que participaron en el ingreso al campus y en las protestas, lo que anticipa un nuevo proceso de investigación que podría derivar en más acciones legales.

Así, tanto en el 2022 como en el 2026, las protestas no solo evidencian el rechazo de sectores universitarios a los procesos electorales, sino también un patrón en el que los conflictos escalan hacia el ámbito judicial, profundizando la crisis institucional en la USAC.

Una crisis que se profundiza

Desde la elección del 2022, cuando Mazariegos fue designado con 72 votos, el mínimo necesario para el quórum, la legitimidad del rectorado ha sido cuestionada tanto a nivel nacional como internacional.

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En el 2023, su inclusión en la Lista Engel reforzó los señalamientos sobre un proceso considerado antidemocrático.

Para el 2026, pese a que sectores opositores lograron mayoría en los cuerpos electorales, las exclusiones decididas por el CSU cambiaron nuevamente la correlación de fuerzas, permitiendo una reelección sin competencia.

Legitimidad en debate

Organizaciones universitarias, actores políticos y analistas coinciden en que la repetición de estas prácticas ha consolidado una crisis institucional en la Usac, marcada por denuncias de exclusión, concentración de poder y falta de transparencia.

Mientras avanzan las investigaciones del Ministerio Público (MP), el rectorado de Walter Mazariegos continúa bajo cuestionamiento, en un escenario donde las similitudes entre ambos procesos electorales se han convertido en el principal argumento de quienes denuncian un patrón de irregularidades.