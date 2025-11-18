Juez liga a proceso a dos implicados en el caso “Toma Usac: Botín Político”

El juez décimo Penal, Víctor Cruz, resolvió este martes 18 de noviembre ligar a proceso penal a Cristopher Morales y Pedro Ros, señalados por el Ministerio Público (MP) de haber participado en la ocupación de instalaciones universitarias durante las protestas que derivaron en el caso denominado Toma Usac: Botín Político.

Ambos deberán enfrentar investigación por los delitos de usurpación agravada y depredación de bienes culturales, según resolvió el juzgador durante la audiencia de primera declaración.

Cruz también otorgó medidas sustitutivas que incluyen arresto domiciliario, el pago de una caución económica de Q10 mil cada uno y la obligación de presentarse ante el MP durante los primeros cinco días de cada mes para registro biométrico.

La audiencia de etapa intermedia fue programada para el 11 de mayo de 2026.

El caso Toma Usac: Botín Político se originó en la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) en el marco de movilizaciones estudiantiles durante 2022 contra lo que se denunció como irregularidades en la elección de rector y la ocupación de espacios universitarios.

El MP señala que algunas de las supuestas acciones habrían ocasionado daños al patrimonio universitario, con estimaciones que alcanzan los Q90 millones.

Organismos de defensa de derechos humanos han calificado el proceso como un caso de criminalización política, pues aseguran que varios de los implicados pertenecen al movimiento estudiantil y que la judicialización se da en un contexto más amplio de control sobre la autonomía universitaria.

Con la resolución del juez Víctor Cruz, Morales y Ros quedan formalmente vinculados al proceso. Las medidas cautelares –arresto domiciliario, caución de Q10 mil cada uno y registro biométrico mensual– buscan garantizar su presencia y dar curso al proceso sin prisión preventiva.

