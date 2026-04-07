Walter Mazariegos consolida su ventaja para la elección de rector, al excluir a 85 de 170 votantes

La Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), vuelve a ser escenario de dudas por el proceso de elección de rector para el periodo 2026-2030, después de que grupos afines a Walter Mazariegos dejaron fuera a casi la totalidad de votantes de oposición, que ponen en riesgo su reelección.

El Consejo Superior Universitario (CSU) sesionó este lunes 6 de abril para analizar la acreditación de los cuerpos electorales que van a participar en la elección de rector de este miércoles 8 de abril, en la Antigua Guatemala, Sacatepéquez; como algunos sectores ya habían advertido, se dejó fuera a la mayoría de cuerpos electorales de oposición.

Mazariegos llegó a ocupar el puesto de rector de la Usac en el 2022, luego de un cuestionado proceso de elecciones en donde la mayoría de los cuerpos electorales no fue acreditada, situación muy similar a lo que ocurre en este 2026.

El proceso de elección de rector en la Usac se compone de 34 cuerpos electorales que integran estudiantes, docentes y egresados de las facultades que componen la universidad.

Cada uno de esos 34 cuerpos electorales se integra con cinco personas, lo que hace que la elección quede en manos de 170 electores, que son elegidos en elecciones primarias en procesos internos en cada facultad.

Pero a pesar de que esas elecciones primarias, tanto estudiantes, docentes y egresados dejaron claro su rechazo a la gestión de Walter Mazariegos a través de la elección de sus representantes, los cuerpos electorales no fueron acreditados para las elecciones de este miércoles.

Walter Mazariegos rechaza preguntas de la prensa durante una visita al Congreso por la postuladora al TSE. Fotografía: Prensa Libre (Juan Diego González).

El sufragio final para definir al cargo de rector de la Usac esta previsto para este miércoles 8 de abril en Antigua Guatemala, en un hotel privado, lo que aumenta las dudas entre estudiantes, académicos y grupos de observación que advierten que Mazariegos, sin oposición, conseguirá renovar su mandato un período más.

Esta semana el CSU también cerró el campus central de la Usac, argumentando que es necesaria la virtualidad por trabajos de infraestructura, cierre que coincide con el proceso de elección de rector.

La exclusión

En las elecciones primarias que celebró la Usac en sus distintas facultades, se demostró que el rector Mazariegos no tiene apoyo para su reelección, pero el CSU, que él mismo preside, y en el que cuenta con doble voto, rechazó validar a los electores de oposición.

De 34 cuerpos electorales 22 fueron ganados por grupos de oposición; los que respaldan a Mazariegos consiguieron nueve y un cuerpo electoral más no está definido, pero es relacionado a Mazariegos; dos adicionales no celebraron elecciones por problemas internos acreditados a la actual administración de la Usac.

De esos 22 cuerpos electorales, que representan 110 votantes, el CSU solo acreditó a cinco: estudiantes de Arquitectura; Colegio de Farmacéuticos; Colegio de Arquitectos; Colegio Estomatológico; y Colegio de Contadores. Solo ellos podrían, legalmente emitir su voto.

Tres cuerpos electorales fueron impugnados con procesos administrativos que rebasan la fecha de la elección de rector, y 14 no fueron acreditados por problemas con papelería y documentos no entregados, según el CSU, lo que deja fuera de la contienda a 17 cuerpos de la oposición, lo que es igual a 85 votantes.

Con las decisiones que tomó el CSU, tan solo 25 personas de 110 que fueron electas por la oposición en las lecciones democráticas a lo interno de la Usac van a participar en las elecciones, eso si se les permite el ingreso al hotel en donde se celebrará la elección.

Apoyan a Mazariegos

Las complicaciones para conseguir las acreditaciones no se dieron cuando se trató de los cuerpos electorales que respaldan a Mazariegos, haciendo que los nueve cuerpos electorales vinculados a él fueran aceptados.

Esos nueve cuerpos electorales representan a 45 votantes que son de las siguientes unidades y colegios profesionales: estudiantes de Derecho; estudiantes de Humanidades; profesores de Derecho; profesores de Humanidades; profesores de Agronomía; Colegio de Humanidades; Colegio de Ingenieros; Colegio de Enfermería; y Colegio de Ingenieros Químicos.

Los 45 electores acreditados a favor de Mazariegos tienen ventaja numérica sobre los 25 electores de la oposición aptos para las votaciones de este 8 de abril.

“Es totalmente ilegal”

El grupo Usac, Dignidad y Rescate (USAC-DIRE), rechaza lo que desde ya califica como un “nuevo intento de fraude”, según lo declaró el abogado Aníbal García, integrante de este movimiento conformado por estudiantes, docentes y egresados.

“Ayer se perfeccionó la mayor afrenta a la historia de la Usac, sin duda. El acto es totalmente ilegal, arbitrario, descarado y vergonzoso. Es un día que queda como negro en la historia de la universidad”, dijo García.

El abogado tienen como esperanza una serie de amparos en Salas de Apelaciones a la espera de ser resueltos, que permitan la acreditación de los cuerpos electorales que han sido excluidos.

Estudiantes manifiestan en ingreso a la Usac por toma del campus universitario. También manifiestan contra el rector Walter Mazariegos. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila)

También cuentan con un amparo nuevo ante la Corte de Constitucionalidad (CC), que fue presentado el pasado lunes 6 de abril, el cual busca que se cambie la fecha de elección de rector hasta que se solventen las dudas sobre las acreditaciones a los cuerpos electorales.

“Si no obtenemos resultados mañana -miércoles- estamos listos para hacer tres batallas. La primera, política. La comunidad sancarlista está indignada, vamos a protestar, exigir, hacer valer esto de manera contundente para reclamar este acto, exigiendo que se respeten los resultados electorales”, señaló.

La segunda estrategia, explicó García, será apelar de manera verbal las que califican como ilegalidades en las acreditaciones de los cuerpos electorales, esto si los dejan ingresar al hotel a los opositores.

Mientras que el tercer escenario será una batalla meramente legal. “Desde el punto de vista jurídico esto es moustroso. Ya estamos preparando acciones, esa elección de mañana no se sostiene legalmente, es nulo de pleno derecho”, advirtió García.

El abogado indica que tienen “todos los argumentos para dejar sin vigencia esa elección al llegar a los tribunales”, considerando que el acto es “ilegal”.

No fue posible conseguir una postura institucional de la Usac, porque el teléfono de la persona que servía de enlace con la prensa, esta desactivado, y el número directo del rector no da tono de llamada y tampoco recibe los mensajes.