Cuánto gana el rector de la Usac: ingresos de Walter Mazariegos en 2025

Walter Mazariegos obtuvo ingresos por Q644 mil 96.16 en el 2025 por el ejercicio del cargo de rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), cuestionado por la forma en que asumió el puesto.

La cifra resulta de los datos que se presentan en el portal de información pública de la Usac, que reporta cada mes el pago de la nómina a todos los trabajadores de la universidad. El rector percibe ingresos bajo el renglón de contratación 011 que cuenta con todas las prestaciones legales.

Mazariegos fue electo rector de la Usac en el 2022 tras un cuestionado proceso en el que se excluyó a los cuerpos electorales de oposición. Grupos de estudiantes y sociedad civil señalan que para este 2026 se está repitiendo la misma fórmula.

El salario base del rector es de Q47 mil 328, que durante un año suma Q567 mil 936, pero las condiciones laborales de la Usac conceden otros beneficios para sus trabajadores quienes reciben más de 12 salarios al año.

Los registros públicos de la Usac indican que, además de los descuentos de ley, el rector Walter Mazariegos recibió ingresos líquidos por Q644 mil 96.16 en el 2025

Los meses en los que Mazariegos percibió mayores ingresos fueron marzo, junio, julio, septiembre y diciembre. Según la organización Acción Ciudadana, el aumento coincide con pagos adicionales, como el aguinaldo y el bono 14.

Otros meses con ingresos elevados responden a las condiciones laborales de la Usac, que incluyen salarios adicionales y beneficios. Esto contribuyó a que el rector recibiera más de medio millón de quetzales en el 2025.

No es legítimo

Para el analista César Vega, de la organización fiscalizadora Acción Ciudadana, el monto que percibió el rector en el 2025 no genera ningún tipo de alerta, ya que se encuentra respaldado en la ley.

“En sí mismo no desata ninguna alarma. El sueldo como tal para la figura de la rectoría no desata ninguna alarma, parece hasta adecuado”, dijo el analista tras evaluar las remuneraciones del último año del rector Mazariegos.

Pero, a pesar de que el cargo de Mazariegos cuenta con respaldo legal, carece de legitimidad, lo que pone en duda su papel al frente de la casa de estudios y, en consecuencia, cualquier beneficio económico que ha recibido.

“Sin embargo, hablando ya del contexto puntual y concreto de Walter Mazariegos es una cosa diferente. Primero hay que recordar que muchos sectores, digamos, hay consenso sobre el fraude que él cometió para llegar a ser rector”, recordó Vega.

Ese contexto y dudas de fraude que se mantienen tras casi cuatro años ponen en dudas su puesto y las remuneraciones, sin contar el rumbo que ha tenido la única universidad pública del país.

Walter Mazariegos, rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en una imagen de archivo. La elección del rector se define a través del Cuerpo Electoral Universitario. (Foto Prensa Libre: Óscar Vásquez)

“Eso ya dice que ese sueldo es ilegítimo, cualquier sueldo que él pueda cobrar es ilegítimo si fue electo bajo un fraude. Segundo, es de conocimiento público, hay diferentes estudios, hay diferentes indicadores, hay diferentes fuentes de información que dan fe y constatan que la universidad se ha deteriorado seriamente bajo el rectorado de Walter Mazariegos”, indicó.

Para la elección de rector prevista para el 8 de abril, sectores han advertido sobre un nuevo mecanismo de supuesto fraude, ya que solo se ha acreditado a un pequeño grupo de cuerpos electorales, casi la totalidad de ellos afines al rector y con apenas dos espacios para la oposición. Un total de 90 votantes , 85 de oposición, no han sido acreditados para participar en la elección de rector.

Se intentó obtener una postura de la Usac sobre las opiniones alrededor del salario y la aparente falta de legitimidad del actual rector, pero el contacto que fue enlace con la prensa para el pasado proceso de designación de la Corte de Constitucionalidad (CC) aparece inactivo en la red social "WhatsApp", mientras que el teléfono del rector no permite recibir mensajes.

Control político

El órgano máximo de la USAC es el Consejo Superior Universitario (CSU), compuesto por estudiantes, docentes y egresados, que están bajo la dirección del rector.

Este cuerpo de la universidad tiene incidencia en la política nacional y en las cortes, ya que tiene la responsabilidad de nombrar a un magistrado titular y a un suplente para la Corte de Constitucionalidad (CC).

Pero la Usac hace más que solo nombrar magistrados. A la fecha la casa de estudios tiene 65 representaciones, lo que demuestra el control político que tiene la universidad y el nivel de alcance que puede tener el rector y sus aliados.

Área Ecológica-Educativa Superior

2 delegados ante el Instituto Nacional de Árboles (Inab)

1 delegado del Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola

1 delegado ante el Consejo Nacional de Cambio Climático

1 delegado ante el Consejo de Enseñanza Privada Superior

1 delegado ante la Red Nacional de Formación e Investigación Ambiental

1 delegado ante el Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza del Conap

Sector eléctrico

1 Delegado ante la Comisión Nacional de Electricidad

Área Jurídica

2 magistraturas ante la Corte de Constitucionalidad

1 delegado ante la Comisión de Postulación de la Defensa Pública Penal

1 delegado ante la Comisión de Aranceles de la Defensa Pública

2 delegados ante la Comisión de Postulación de magistrados a la Corte Suprema de Justicia

2 delegados ante la Comisión de Postulación de magistrados a la Sala de Apelaciones

2 delegados ante la Comisión de Postulación del Tribunal Supremo Electoral

1 delegado ante la Comisión de Postulación del Ministerio Público

Área Salud – Tecnología

2 delegados ante la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social

1 delegado ante el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

1 delegado ante el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología

Área Económica-Jurídica-Infraestructura

2 delegados ante el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano Rural

8 delegados ante el Consejo Regional de Desarrollo Urbano Rural

22 delegados ante Consejos Departamentales de Desarrollo

2 delegados ante la Junta Directiva del Transmetro y Multisectorial de Transporte

2 delegados ante el Consejo de Protección de la Antigua Guatemala

Área Económica

2 delegados ante la Junta Directiva del Instituto Nacional de Estadística

2 delegados ante la Junta Monetaria

2 delegados ante la Comisión de Postulación de la Contraloría General de Cuentas

*Fuente: Mapa de Poder y Representaciones de la Usac ante Cuerpos Colegiados en el Status Quo de Guatemala / Dr. Jorge Luis de León Aran y Lic Rodrigo Ponce Chavarría.