OEA alerta riesgos en la elección del rector de la USAC si no se acredita a todos los cuerpos electorales

Las alertas por aparentes ilegalidades en el proceso de elección de rector de la USAC rebasan las fronteras, a tal punto que la Organización de Estados Americanos (OEA) emitió un pronunciamiento ante los posibles riesgos.

El Consejo Superior Universitarios (CSU) no ha acreditado a la mayor parte de cuerpos electorales que celebraron elecciones, que dejaron como resultado la victoria de los grupos de oposición a la actual administración.

Walter Mazariegos, rector de la USAC, busca su reelección para seguir al frente de la única universidad publica del país por los próximos cuatro años, pero la forma como avanza el proceso ha generado dudas de distintos sectores.

La misión de observación de la OEA explica que aunque la elección del rector no es un proceso de elección de segundo grado, el peso en procesos institucionales que tiene la USAC amerita la vigilancia y monitoreo.

“La misión recuerda que ya se ha pronunciado previamente sobre la situación institucional de la USAC en particular sobre la necesidad de regularizar y renovar oportunamente su CSU”, explicaron en un comunicado.

Pero tras la acreditación de cuerpos electorales afines a Mazariegos excluyendo a la oposición, según ciertos sectores, advierte futuras anomalías que podrían poner en riesgo la renovación de rector.

Desde esta semana la USAC fue cerrada bajo el argumento de actividades de la Huelga de Dolores. (Foto Prensa Libre: María René Barrientos)

Los cuerpos electorales que a pesar de ganar en las primeras elecciones internas de la USAC, y que no han sido reconocidos por el CSU han presentado acciones de amparo buscando que se respete la ley y el proceso.

“En este contexto, la misión recuerda que, en todo proceso electivo, y con mayor razón en uno que compromete la legitimidad de la única universidad pública del país, la integración del cuerpo elector debe regirse por criterios claros, objetivos, verificables, no discriminatorios y previamente conocidos, con pleno respeto al debido proceso, al principio de igualdad y al derecho de participación de quienes hubieren sido válidamente electos conforme a la normativa aplicable”, señalan.

Las peticiones

Hasta ahora se han acreditado a seis cuerpos electorales, que según estudiantes y docentes, son afines a Mazariegos; de la oposición tan solo dos y tres más quedaron técnicamente excluidos por temas administrativos que no serían resueltos antes de la votación del 8 de abril.

“La Misión ha sido informada acerca de acciones de amparo, denuncias de acreditaciones selectivas, criminalización de actores universitarios, cuestionamientos sobre exclusión de electores válidamente designados y un clima creciente de conflictividad alrededor de esta fase decisiva del proceso”, detalla el documento.

Los electores que temen procesos administrativos para vitar su acreditación han presentado amparos y otros recursos legales, que la OEA espera que cada instancia a cargo de conocer las mismas resuelva conforme a la ley y en los tiempos necesarios.

Asegurar que la acreditación de cuerpos electorales se realice con estricto apego a la legalidad, mediante decisiones debidamente fundamentadas, uniformes y públicamente explicadas; Garantizar que ninguna exclusión opere de manera arbitraria o discriminatoria; a preservar condiciones de transparencia, acceso a la información y observación; y Evitar cualquier actuación que pueda interpretarse como una alteración artificial de la voluntad expresada en las elecciones internas que dieron origen a dichos cuerpos electorales.

El CSU en su última decisión autorizó las clases virtuales al cerrar el campus central de la USAC desde el 6 de abril, bajo la justificación de trabajos de infraestructura, pero la oposición teme que se busque evitar acciones de hecho ante el rechazo de posibles inconvenientes en las votaciones para rector.