CSU-Usac prioriza aval para los cuerpos electorales afines a Walter Mazariegos

El Consejo Superior Universitario (CSU) acreditó este 25 de marzo a siete cuerpos electorales de 34 vigentes para la elección de rector, votación prevista para el próximo 8 de abril en la Antigua Guatemala.

La decisión del CSU ocurrió durante una sesión virtual en la que, por mayoría, el Consejo validó la participación de los siete cuerpos electorales, de los que seis se consideran afines al actual rector, Walter Mazariegos.

Grupos de oposición en la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) señalaron discrecionalidad para validar a los cuerpos electorales, ya que a la fecha se adjudican la victoria en 21 cuerpos de elección. Sin embargo, advirtieron que la validación de esos grupos no se incluyó en la agenda inicial de la reunión que el CSU celebró ayer.

Walter Mazariegos, quien asumió la rectoría de la única universidad pública del país en el 2022 entre cuestionamientos y señalamientos de fraude, dirige el CSU que debe validar a los cuerpos electorales.

Mazariegos podría buscar su reelección para continuar al frente de la Usac durante el siguiente periodo, del 2026-2030, pese a que las planillas afines únicamente vencieron en ocho votaciones.

Tres grupos de electores se encuentran suspendidos y los últimos dos están por definirse ya que los comicios no se han efectuado, según el reporte de datos que mantienen los grupos de oposición a la administración de Mazariegos.

Walter Mazariegos está por cumplir cuatro años como rector bajo cuestionamientos de un supuesto fraude. Fotografía: Prensa Libre (Juan Diego González).

El grupo de la Usac de Dignidad y Rescate (Usac-DIRE), que reúne a los cuerpos electorales de oposición a Mazariegos, observa que se podría replicar la fórmula con la que el rector ascendió al poder en el 2022.

Entonces, la elección se desarrolló únicamente con los electores afines a Mazariegos, ya que la oposición no logró ingresar al lugar de las votaciones debido a la presencia de grupos de choque.

Para tratar de evitar una mecánica dudosa, han presentado múltiples acciones de legales. Hay cuatro amparos que buscan la acreditación de todos los cuerpos electorales, los cuales se han asignado a las salas quinta y sexta de lo Contencioso Administrativo.

Salas cuestionadas

De los cuatro amparos que se tramitan a la fecha, dos fueron enviados a la Sala Quinta Administrativa, que se integra por tres magistradas.

Se trata de Midiam Urbina de León, electa por el actual Congreso con 129 votos, mientras el Movimiento Semilla votó en contra.

La sala también se integra por Marta Alejandra Espinoza Girón Palacios, electa con 154 votos; y María de la Luz Gómez Mejía, con 156 votos. Ambas contaron con el apoyo de la bancada oficial desde el Congreso.

Magistradas integrantes de la Sala Quinta Administrativa. Fotografía: Prensa Libre.

Las acciones legales a cargo de la sala quinta de lo Contencioso Administrativo son promovidas por cuerpos electorales de estudiantes, quienes buscan se respete la decisión democrática en los pasados eventos de elecciones de la Usac.

Dos amparos más fueron enviados a la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo, que cobró relevancia pública en las últimas semanas tras excluir a las ciencias afines en las pasadas elecciones del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang).

Se integra por las magistradas titulares Irma Yolanda Sosa Flores, electa para el cargo con 155 votos a favor, incluidos los 23 votos de la bancada oficial; también integra Caren Orfilia Guzmán Sagastume, quien llegó al cargo con el voto de 128 diputados, votos oficialistas en contra.

Las dos magistradas de la Sala Sexta acuerparon a Nester Vásquez en su intento de reelección en la CC. Fotografía: Cortesía.

En esta sala se debe nombrar a un nuevo titular, tras la renuncia de Roberto Estuardo Morales Gómez, quien asumió como magistrado titular del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

“Los amparos buscan que el CSU acredite a todos los cuerpos electorales, porque se busca asegurar la participación de todos, que la elección de rector ocurra en un marco democrático”, dijo el abogado Edwin Orozco, de Usac-DIRE.

Dudan de Mazariegos

La forma en que el CSU convocó para la acreditación de una cantidad menor de cuerpos electorales de los que ya fueron resueltos en las urnas, despierta dudas en los opositores de Mazariegos.

A esta preocupación se suma la reciente toma del campus central de la Usac protagonizada por encapuchados, que atribuyeron el cierre por actividades relacionadas con la Huelga de Dolores.

“De forma selectiva se agendó la sesión con cuerpos electorales afines al actual rector. También vemos con preocupación la toma de la Usac, esto puede afectar el proceso electoral”, dijo Orozco.

El cierre de las instalaciones podría ser un argumento para que se bloquee a la oposición y no los acredite como cuerpos electorales.

“Cuando pidan acreditar los cuerpos electorales, si el CSU decide acreditar emite una resolución, pero con los otros no sabemos si la papelería está dentro del campus central o fuera”, advierte el abogado.

Por su parte el diputado José Chic, integrante del bloque Voluntad Oportunidad y Solidaridad (VOS), presentó el pasado 24 de marzo una denuncia contra el rector Mazariegos.

Hoy el CSU-USAC va a acreditar cuerpos electorales por la elección de rector, desde ayer la USAC esta cerrada por supuestos estudiantes y actividades de huelga. Ese cierre podría bloquear a la oposición por impedir acceso a documentación física, lo que favoreceria a Mazariegos. pic.twitter.com/WmKrkeQklK — Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) March 25, 2026

La acción busca que el Ministerio Público (MP) investigue a Mazariegos por abuso de autoridad, por la aparente discrecionalidad en los trámites que buscan definir al sucesor del puesto que actualmente ocupa.

“Es un tema antidemocrático, es una afrenta contra estudiantes, docentes y Guatemala. El CSU convocó a las elecciones para elegir a los electores, finalmente los resultados le fueron adversos a quien ocupa la rectoría en elecciones democráticas”, señaló Chic.

Para el diputado, solo hay dos opciones para rescatar el proceso democrático de la Usac: “Actualmente solo un amparo o bien que el MP haga su trabajo y tome una persecución penal contra esta gente que ha abusado de forma descarada”.

¿Resultados impugnados?

Uno de los integrantes del CSU, que prefirió no ser citado, explicó que una de las razones por las que no se ha convocado a la acreditación de más cuerpos electorales podría ser la existencia de impugnaciones.

El consejero añadió que, si una elección fue impugnada y posteriormente escaló con amparos y apelaciones, es un proceso que no está firme, por lo que no es apto para ser acreditado.

La fuente no supo precisar cuántos de los cuerpos electorales que ya definieron a sus representantes fueron certificados por no haber impugnaciones y cuántos fueron cuestionados ante instancias judiciales.

Se intentó comunicación directa a un teléfono celular del rector Walter Mazariegos, pero las llamadas no obtuvieron respuesta y los mensajes enviados no llegaron al destinatario.