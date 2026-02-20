Cómo se elige al rector de la Usac y por qué los cuerpos electorales son clave

La elección del rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) no es directa. El voto final recae en el Cuerpo Electoral Universitario (CEU), integrado por representantes de estudiantes, docentes titulares y profesionales egresados.

Aunque más de 200 mil estudiantes conforman la comunidad universitaria, su participación es indirecta, ya que solo votan para elegir a sus representantes ante los cuerpos electorales de cada facultad, quienes luego integran el CEU.

El proceso se desarrolla en varias etapas. Primero, cada facultad elige a sus cuerpos electorales de estudiantes y docentes titulares; luego, los colegios profesionales designan a sus representantes.

Cada estamento tiene un peso específico en la votación del CEU, definido por la normativa universitaria, para garantizar, según su reglamento, un equilibrio entre el estudiantado, los docentes y los colegiados.

Facultades con mayor matrícula y tradición organizativa, como Derecho, Ingeniería o Ciencias Económicas, suelen ser observadas con especial atención debido a la capacidad de sus cuerpos electorales para inclinar los equilibrios dentro del CEU.

La integración de estos órganos de representación es una etapa decisiva, ya que de ella saldrán los representantes que tendrán derecho a voto en la elección final del rector o rectora, programada para el 8 de abril, y que definirá el rumbo de la universidad para el período 2026-2030.

¿Cómo se conforma el Cuerpo Electoral Universitario?

Cada facultad elige:

1 planilla estudiantil → 5 estudiantes

1 planilla de docentes titulares → 5 docentes

Con 10 facultades, se elegirán en total 50 electores estudiantiles y, además, otros 50 electores del cuerpo de docentes. En conjunto conformarán los primeros 100 integrantes del Cuerpo Electoral Universitario.

A esto se suman los 14 colegios profesionales, que también eligen cada uno a cinco representantes, participando en nombre de los profesionales egresados de la universidad. Con esta integración se completa el CEU, con 170 miembros.

Fechas clave del proceso

18 al 27 de febrero: elección de cuerpos electorales en las facultades

2 al 18 de marzo: elección de representantes de los colegios profesionales

8 de abril: votación final para elegir rector o rectora

La elección central se realizará, por primera vez, fuera del campus universitario, en el Hotel Museo Casa Santo Domingo, ubicado en Antigua Guatemala, una decisión inédita que busca evitar escenarios de presión, bloqueos o conflictos como los registrados en el proceso anterior, cuando fue electo Walter Mazariegos.

El proceso se desarrolla en un contexto marcado por cuestionamientos a la conducción y toma de decisiones dentro de la universidad, así como por la falta de renovación del Consejo Superior Universitario (CSU), lo que ha incrementado la atención estudiantil y la vigilancia sobre la conformación del CEU.

¿Con cuántos votos se elige al rector?

Para obtener la rectoría en la primera ronda, un candidato debe alcanzar al menos dos terceras partes de los votos del CEU, es decir, 114. Lo que requeriría Walter Mazariegos, en caso de que busque su eventual reelección.

No basta con la mitad más uno. Si nadie alcanza ese umbral, el proceso continúa con rondas sucesivas entre quienes obtengan mayor respaldo, hasta que se defina un ganador conforme al reglamento.

¿Por qué es importante esta elección?

El rector no solo dirige la universidad pública más grande del país. También administra un presupuesto millonario, define políticas académicas y administrativas, y representa a la USAC en espacios de incidencia nacional, incluidos procesos de elección de segundo grado.

Su papel es directo en a través de su Consejo Superior que designa a un magistrado titular y suplente ante la Corte de Constitucionalidad, y participa en la integración de comisiones de postulación que elaboran las nóminas de aspirantes al Tribunal Supremo Electoral y a otras altas cortes del país. Estas funciones convierten a la rectoría en un actor con incidencia más allá del ámbito académico.

Por ello, la integración del CEU es considerada el punto decisivo que definirá el rumbo de la universidad para el período 2026-2030, y explica por qué la elección de cuerpos electorales se ha convertido en una de las etapas más disputadas del proceso.

Con la integración del CEU en marcha, la atención se centra ahora en los equilibrios de poder que se configuren entre facultades y colegios profesionales, de los que dependerá el resultado de la elección.

