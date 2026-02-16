Renovación de la CC: CSU elige a magistrados en medio de protestas en Antigua Guatemala

La Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) está por elegir a un magistrado titular y a un suplente para la Corte de Constitucionalidad (CC), pero la sesión se desarrolla en medio de dudas por su falta de legitimidad.

La reunión extraordinaria se lleva a cabo en un hotel de la ciudad de Antigua Guatemala, Sacatepéquez.

El Consejo Superior Universitario (CSU) está integrado por 41 consejeros —entre ellos docentes, decanos, egresados y estudiantes—, quienes son dirigidos en las sesiones por el rector Walter Mazariegos, quien cuenta con doble voto para la toma de decisiones.

Hasta ahora, más del 50% de los consejeros permanece en funciones, debido a que no han sido nombrados sus sustitutos para integrar el órgano de decisión de la Usac.

La Constitución faculta a la Usac para nombrar a un magistrado titular y a un suplente para la CC, pero la forma en que el CSU ha llegado a esta decisión ha generado rechazo social.

En el puente de ingreso a Antigua Guatemala, un grupo de manifestantes —incluidos algunos encapuchados de la Usac— protestan contra el CSU y el papel de Mazariegos en esta designación.

Los inconformes lanzan consignas contra María Consuelo Porras, quien figura entre las candidatas a integrar la Corte.

Además, frente al hotel donde se desarrolla la sesión extraordinaria, se han concentrado personas para manifestar su rechazo al CSU.

En una de las pancartas se lee: “Un CSU no decide sobre la CC”.

Entre los aspirantes destacan María Consuelo Porras Argueta, Leyla Susana Lemus Arriaga y Guillermo Demetrio España, cuyas trayectorias han generado cuestionamientos y debate público.

Guatemala continúa con el proceso de elección de magistrados de la CC. El 12 de febrero, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala eligió a Astrid Lemus y a Luis Fernando Bermejo como magistrados.

Personas manifiestan contra el CSU que elige a magistrados de la CC en Antigua Guatemala. (Foto Prensa Libre: Javier González Juárez)

No le permiten el ingreso a consejero

Marco Vinicio de la Rosa Montepeque, representante docente de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia ante el CSU, se refirió a lo que sucede en Antigua Guatemala.

“Lamentablemente, los procesos de cooptación —ustedes ya conocen— siguen prosperando. Yo tengo dos años de no ser convocado, y en este momento no me dejaron entrar sin ninguna razón, sin ningún argumento. Soy consejero, represento a los docentes de la facultad”, señaló.

“Desde el año 2021 tuve un proceso de elección, y en marzo del 2025, en el cual gané con un 96% de los votos de mis profesores, y a la fecha el Consejo no ha conocido esta reelección. Imagínense: un año sin que se conozca un proceso de elección. Simplemente no están respetando la normativa universitaria", añadió.

“Cuando empiece la sesión, algunos de los pocos consejeros dignos van a solicitar que se me permita el ingreso. No tengo ninguna limitante para poder entrar al Consejo, y mi actuar obedece a la importancia que tiene representar mi cargo, representar la voz de los docentes de Medicina Veterinaria y Zootecnia en estos procesos tan oscuros para nuestra universidad", indicó.

Agentes de la PNC permanecen frente a hotel donde el CSU desarrolla sesión para elegir a magistrados de la CC. (Foto Prensa Libre: Javier González Juárez

Diputado presenta exhibición personal

“Hoy venimos a presentar una exhibición personal en favor de todos los que están reunidos hoy aquí en el Hotel Santo Domingo, en favor de todos los consejeros", indicó José Chic, diputado del bloque VOS

"Hemos tenido acceso a información donde Walter Mazariegos está amenazando, incluso pidiendo pruebas de lealtad, pidiéndoles que le tomen foto al voto que van a emitir el día de hoy", según el legislador.

"Hay sospechas de amenazas, hay sospechas de intimidación, han habido incluso llamadas y reuniones a mucha gente, donde finalmente le han dicho, mire tienes que tomar foto del voto que van a emitir, y lo otro que nos preocupa es que al parecer alquilaron dos salones", añadió.

"Uno donde va a estar una urna donde casualmente solo va a haber seguridad de la universidad y en el otro salón es donde van a estar los consejeros y básicamente es el consejero vota, se da la vuelta y se pasa al otro salón, pero nadie va a tener certeza realmente si el voto que él emitió es el que van a contar después", agregó.

