Renovación de la CC: CSU rechaza objeciones contra Consuelo Porras, Leyla Lemus y Erwin Rueda

El Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos (Usac) rechazó objeciones contra María Consuelo Porras, Leyla Lemus y Erwin Rueda, candidatos a magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC).

Según las objeciones presentadas, los tres aspirantes son señalados por “falta de honorabilidad y honradez”.

El CSU respondió que en este proceso no tiene regulación legal para las objeciones, pero refiere que analizará los expedientes en los principios constitucionales que detallen honorabilidad y honradez.

El lunes 16 de febrero, el CSU tiene planificado designar a sus magistrados para la CC en una sesión convocada en Antigua Guatemala, Sacatepéquez.

La sesión se llevará a cabo a las 9 horas en la 3a calle Oriente número 28 "A", Hotel Museo Casa Santo Domingo, sala Quiroa.

La recepción de expedientes fue en la Rectoría de la Usac, en el campus central de la zona 12.

Este proceso de designación ha enfrentado críticas por la integración del propio CSU, presidido por Walter Mazariegos, rector de la Usac.

Guatemala está en el proceso de las elecciones de segundo grado, entre estas la renovación de la CC, la elección a magistrados del Tribunal Supremo Electoral y la elección de candidatos para fiscal general del Ministerio Público (MP).

El 12 de febrero, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) eligió a magistrado suplente y titular para la CC.

La elección se desarrolló en medio de tensión por un operativo del MP en los centros de votación en el Parque Érick Barrondo y en el Club La Aurora.

Tras la jornada de elección fueron electos como magistrados Astrid Lemus y Luis Bermejo.

