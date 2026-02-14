Renovación de la CC: CSU rechaza objeciones contra Consuelo Porras, Leyla Lemus y Erwin Rueda

Política

Renovación de la CC: CSU rechaza objeciones contra Consuelo Porras, Leyla Lemus y Erwin Rueda

El CSU informó que no tiene regulación legal para recibir objeciones contra candidatos a magistrados de la CC.

y

|

time-clock

Guatemala esta en proceso de elección de magistrados a la CC. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos (Usac) rechazó objeciones contra María Consuelo Porras, Leyla Lemus y Erwin Rueda, candidatos a magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC).

Según las objeciones presentadas, los tres aspirantes son señalados por “falta de honorabilidad y honradez”.  

El CSU respondió que en este proceso no tiene regulación legal para las objeciones, pero refiere que analizará los expedientes en los principios constitucionales que detallen honorabilidad y honradez.

El lunes 16 de febrero, el CSU tiene planificado designar a sus magistrados para la CC en una sesión convocada en Antigua Guatemala, Sacatepéquez.

EN ESTE MOMENTO

Personal del Ministerio Público irrumpe en las elecciones del Cang para magistrados de la CC. (Foto Prensa Libre: María Reneé Barrientos)

Cómo el operativo del MP en las elecciones del Cang habría favorecido a los ganadores, según analistas

Right

Policías bloquean rutas estratégicas durante persecuciones y complican el tránsito en la capital

Right

La sesión se llevará a cabo a las 9 horas en la 3a calle Oriente número 28 "A", Hotel Museo Casa Santo Domingo, sala Quiroa.

La recepción de expedientes fue en la Rectoría de la Usac, en el campus central de la zona 12.

Este proceso de designación ha enfrentado críticas por la integración del propio CSU, presidido por Walter Mazariegos, rector de la Usac.  

Guatemala está en el proceso de las elecciones de segundo grado, entre estas la renovación de la CC, la elección a magistrados del Tribunal Supremo Electoral y la elección de candidatos para fiscal general del Ministerio Público (MP).  

LECTURAS RELACIONADAS

ELECCIONES CANG SEGUNDA VUELTA

Disputa por magistraturas de la CC eleva la tensión política en Guatemala

chevron-right
Comisión de Postulación del TSE

Comisión de postulación prevé entregar el 17 de febrero la nómina para elegir magistrados del TSE

chevron-right

El 12 de febrero, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) eligió a magistrado suplente y titular para la CC.

La elección se desarrolló en medio de tensión por un operativo del MP en los centros de votación en el Parque Érick Barrondo y en el Club La Aurora.

Tras la jornada de elección fueron electos como magistrados Astrid Lemus y Luis Bermejo.

Para leer más: Son elegibles 119 aspirantes para la nómina de 20 candidatos al TSE

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.

Lee más artículos de Douglas Cuevas

ARCHIVADO EN:

Consejo Superior Universitario Corte de Constitucionalidad Elecciones de segundo grado Elecciones de segundo grado 2026 Universidad de San Carlos Walter Mazariegos 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS