Detonaciones de arma de fuego interrumpen transmisión de diputado frente a oficinas de Migración

El diputado Cristian Álvarez acudió este viernes a las oficinas administrativas del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) para realizar una visita de fiscalización que transmitía en vivo a través de redes sociales. Sin embargo, mientras se encontraba en el ingreso del edificio explicando que no había personal laborando, se escucharon varias detonaciones de arma de fuego que quedaron registradas en la transmisión.

El parlamentario hablaba acerca de la visita cuando ocurrió el incidente. En el video se observa que, mientras esperaba frente a una de las puertas, comenzó a explicar que en el lugar se encontraban de asueto.

"Tienen día de sindicato…", decía Álvarez cuando se escucharon las primeras detonaciones. Las personas que lo acompañaban le indicaron que los disparos provenían de otro sector cercano.

Segundos después se escuchó una nueva detonación, por lo que el diputado solicitó al guardia de seguridad que abriera el acceso al edificio.

Tras lo ocurrido, el Instituto Guatemalteco de Migración emitió un comunicado en el que explicó que las labores administrativas estaban suspendidas debido a un asueto establecido en el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, con motivo del aniversario de una de las organizaciones sindicales de la institución.

La entidad señaló que, debido a la ausencia de autoridades y personal administrativo, no fue posible atender la visita de fiscalización del diputado, aunque aseguró que será recibido el próximo lunes 8 de junio.

Asimismo, Migración aclaró que durante la transmisión en vivo se registró un hecho delictivo en las inmediaciones del sector, situación que calificó como ajena a la institución. No obstante, indicó que colaborará con cualquier investigación que pueda derivarse del incidente.

Tras el incidente, el diputado Álvarez indicó que, hasta el momento, no cuenta con información suficiente para determinar con exactitud qué ocurrió. Sin embargo, afirmó que los disparos se registraron a pocos metros del lugar donde se encontraban y que uno de los proyectiles impactó en el vehículo que utiliza.

Álvarez también se refirió a la situación de inseguridad en el país. "Miles de guatemaltecos viven con miedo todos los días por la inseguridad, y hoy me tocó vivir uno de estos momentos. Esa realidad no puede ser normal ni indiferente para las autoridades", señaló.

Mientras el diputado @_cristiangt realizaba una fiscalización en las instalaciones del Instituto Guatemalteco de Migración, en la zona 4 capitalina, se escucharon varias detonaciones de arma de fuego en los alrededores.



El parlamentario se encontraba transmitiendo en vivo el… pic.twitter.com/7762q30kLR — Oscar Vásquez Mijangos (@oa_vasquezz) June 5, 2026

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