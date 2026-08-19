Conred detecta daño severo en puente del Periférico y pide limitar de inmediato el tráfico

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) recomendó limitar inmediatamente el tráfico y el paso de transporte pesado por la sección del puente del Anillo Periférico sobre la calzada Aguilar Batres que presenta daño estructural, según un informe emitido este miércoles 19 de agosto por la entidad.

El informe fue elaborado después de una inspección visual efectuada por personal de la Dirección de Mitigación de la Conred, a raíz de reportes de daños en la estructura, ubicada en la zona 11 de la Ciudad de Guatemala.

La evaluación establece que el puente tiene cinco carriles de circulación, dos en dirección sur y tres en dirección norte. Durante la inspección se detectó deterioro en una unión de elementos estructurales de concreto del lado norte.

Entre los principales daños observados, la Conred señala:

Pérdida importante del recubrimiento de concreto

Exposición del acero de refuerzo

Eflorescencias y filtraciones

Desprendimiento y deterioro del concreto alrededor del nudo estructural

Signos de carbonatación y corrosión de la armadura

Grietas diagonales

Fisuras y patrones de humedad

Grietas longitudinales y transversales en las uniones

El documento califica el daño como severo y advierte de que, si no se atiende oportunamente, podría incrementarse y afectar progresivamente las condiciones de los elementos estructurales involucrados.

Sin embargo, la Conred aclara que la inspección fue únicamente visual y que, con esos resultados, no es posible determinar la capacidad estructural residual ni establecer el grado de afectación de la estructura. Por ello, considera necesaria una inspección estructural detallada.

Recomendaciones de la Conred

El informe plantea medidas dirigidas al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial), la Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito (Emetra) y la Dirección de Administración de Vulnerabilidades y Emergencias (AVE):

Hacer una evaluación estructural detallada de todo el puente, a cargo de profesionales con experiencia en estructuras de este tipo

Efectuar ensayos de campo y laboratorio para establecer el estado y las propiedades del concreto, el grado de corrosión y la posible pérdida de sección del acero de refuerzo

Determinar la condición y capacidad estructural actual de los elementos afectados

Diseñar y ejecutar, según los resultados de los estudios, las medidas de reparación, rehabilitación, recuperación o reforzamiento que correspondan

Determinar y corregir las causas del deterioro, en particular las relacionadas con humedad, filtraciones o deficiencias en el manejo y evacuación del agua

Implementar un programa de inspección y mantenimiento periódico del puente

Coordinar las medidas de regulación, señalización y control del tránsito necesarias durante evaluaciones, ensayos y trabajos de reparación

Limitar inmediatamente el tráfico y el paso de transporte pesado por la sección del puente que presenta daño estructural

El documento señala que el mantenimiento y conservación del tramo corresponden al CIV, por medio de Covial.

Impacto de un eventual cierre

Fuentes de las policías municipales de Tránsito (PMT) consultadas señalan que el cierre de esta conexión provocaría un colapso en la movilidad del área metropolitana, incluida la circulación relacionada con Villa Nueva y Mixco.

El informe de la Conred, sin embargo, no recomienda el cierre total del puente. La medida consignada expresamente en el documento es limitar inmediatamente el tráfico y el paso del transporte pesado por la sección que presenta daño estructural.

La evaluación tampoco establece cuánto peso puede soportar actualmente el puente ni determina su capacidad estructural residual. Precisamente por esa falta de información, la Conred recomienda efectuar una evaluación estructural detallada que permita definir el estado de la estructura y las medidas correctivas correspondientes.

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