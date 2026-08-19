Ordenan captura de Pedro Duque tras revocar medidas sustitutivas en caso por presunta defraudación al CHN

El Juzgado Segundo Penal ordenó este miércoles 19 de agosto la inmediata aprehensión de Pedro Duque Soto y su ingreso al Preventivo para Varones de la zona 18 capitalina, en cumplimiento de una resolución de la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal.

La Sala revocó las medidas sustitutivas otorgadas a Duque Soto, señalado de ser cabecilla de una estructura que, según la investigación del Ministerio Público (MP), habría defraudado por aproximadamente Q20 millones al Crédito Hipotecario Nacional (CHN).

La decisión se emitió después de que la Sala aceptara la apelación planteada por el MP.

En el oficio, el Juzgado argumentó que no efectúa una nueva valoración sobre la necesidad de la medida de coerción ni ejerce discrecionalidad respecto de su procedencia, sino que da cumplimiento obligatorio a una resolución del tribunal superior jerárquico, cuya observancia es obligatoria mientras conserve eficacia jurídica.

"Por ello, la actuación que ahora se realiza constituye el acatamiento de un mandato jurisdiccional de la Sala de Apelaciones y no una decisión autónoma sobre la situación jurídica del procesado", resalta el documento.

Investigación por el caso CHN

Duque Soto permanece ligado a proceso penal por los delitos de estafa propia continuada, lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.

Según la investigación de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, una estructura habría utilizado mecanismos financieros irregulares para defraudar por aproximadamente Q20 millones al Crédito Hipotecario Nacional.

La pesquisa sostiene que entre enero y marzo del 2024 fueron aprobados préstamos de hasta Q400 mil a personas que, de acuerdo con el MP, no reunían la capacidad económica ni cumplían los requisitos para acceder a esos créditos.

De acuerdo con el expediente, el dinero obtenido mediante esos préstamos habría sido utilizado para adquirir vehículos de lujo, inmuebles y otros bienes a nombre de personas individuales y jurídicas vinculadas con los investigados. Entre estas figura la empresa Crown & Lion, relacionada con Pedro Duque Soto, que, según el MP, habría adquirido automóviles de alta gama sin respaldo financiero suficiente.

El MP también inmovilizó varios bienes, entre ellos un Aston Martin DB11 Coupé, modelo 2017; otros vehículos de lujo y 10 armas de fuego, como parte de las medidas cautelares solicitadas en el proceso.

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