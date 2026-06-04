MP publica cuál fue el sueldo de exfiscal general y otros funcionarios

Una nómina a la que tuvo acceso Prensa Libre revela los salarios más altos en el Ministerio Público (MP) reportados en marzo del 2026.

El documento detalla el salario base, bonos, bono por antigüedad, gastos de representación y bono extraordinario.

Los datos detallan salarios desde Q25 mil hasta Q53 mil, aunque cabe resaltar que, con los demás bonos y prestaciones, el monto mensual recibido supera los Q90 mil o Q100 mil en algunos casos.

Un dato que destaca en la información es el Bono Extraordinario de Marzo, que, según el cargo del funcionario, oscila entre Q28 mil y Q60 mil.

Algunas de las personas que recibían ese salario ya no laboran en el MP tras el cambio de administración del 17 de mayo recién pasado.

A partir de esa fecha, la administración del ente investigador está a cargo del fiscal general Gabriel García Luna, quien sucedió en el cargo a María Consuelo Porras.

En las últimas semanas, tras la llegada de García Luna, varios fiscales han renunciado al cargo y también se conoció la destitución de Rafael Curruchiche, quien dirigió la Fiscalía Especial contra la Impunidad.

Para leer más: Exfiscal general Consuelo Porras reaparece públicamente tras dejar el cargo en mayo pasado

Cuáles fueron los sueldos más altos

A continuación, le compartimos el listado de los sueldos más altos en marzo 2026, según la nómina.

María Consuelo Porras Argueta (fiscal general): Q132,240.30

Salario Base: Q53,144.15.

Bonos fijos y antigüedad: Q375.00 (Profesional), Q250.00 (Bono 3701), Q7,476.00 (Antigüedad MP).

Gastos de representación: Q10 mil

Bono Extraordinario Marzo: Q60,995.15.

Ángel Arnoldo Pineda Avila (secretario general): Q94,467.00

Salario Base: Q37,786.50.

Bonos: Q375.00 (Profesional), Q250.00 (Bono 3701), Q4,947.00 (Antigüedad MP), Q8 mil (Bono Especial).

Bono Extraordinario Marzo: Q43,108.50.

Jonás Rodolfo Hernández Pérez, jefe administrativo: Q80,827.00

Salario Base: Q32,286.50.

Bonos: Q2,000.00 (Trabajador), Q375.00 (Profesional), Q250.00 (Bono 3701), Q4,127.00 (Antigüedad MP), Q5,000.00 (Bono Especial).

Bono Extraordinario Marzo: Q36,788.50.

Claudia Lisette Arrecis Mena, secretaria privada y de Asuntos Estratégicos del Ministerio Público: Q79,321.00

Salario Base: Q32,286.50.

Bonos: Q375.00 (Profesional), Q250.00 (Bono 3701), Q4,374.00 (Antigüedad MP), Q5,000.00 (Bono Especial).

Bono Extraordinario Marzo: Q37,035.50.

Lucrecia Varinia Vásquez Abadía, secretaria de la Mujer: Q79,321.00

Salario Base: Q32,286.50.

Bonos: Q375.00 (Profesional), Q250.00 (Bono 3701), Q4,374.00 (Antigüedad MP), Q5,000.00 (Bono Especial).

Bono Extraordinario Marzo: Q37,035.50.

Otto René Santizo Santizo, coordinador nacional del Sistema Informático Integrado: Q75,236.00

Salario Base: Q31,210.00.

Bonos: Q2,000.00 (Trabajador), Q375.00 (Profesional), Q250.00 (Bono 3701), Q4,908.00 (Antigüedad MP).

Bono Extraordinario Marzo: Q36,493.00.

Eduardo Mejía Calito, secretario de Asuntos Internacionales y Cooperación: Q73,153.00

Salario Base: Q32,286.50.

Bonos: Q375.00 (Profesional), Q250.00 (Bono 3701), Q1,290.00 (Antigüedad MP), Q5,000.00 (Bono Especial).

Bono Extraordinario Marzo: Q33,951.50.

Juan Luis Pantaleón González: asesor de Consuelo Porras. Total de ingresos brutos en marzo: Q59,384.00.