Industria pone el foco en energía, infraestructura e IA para competir por nuevas inversiones en Guatemala

La cercanía con Estados Unidos y el ingreso de más de US$1 mil 881 millones de inversión extranjera directa (IED) durante el último año son señales que el sector industrial considera favorables para Guatemala. Sin embargo, convertir esas condiciones en nuevas inversiones dependerá de la capacidad del país para resolver rezagos en infraestructura, energía, formación de talento y certeza jurídica.

Esos cuatro factores aparecen como algunos de los principales desafíos que la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) plantea de cara al XXI Congreso Industrial, programado para el próximo 11 de septiembre en el Hotel Westin Camino Real. El encuentro reunirá a empresarios, autoridades, representantes de la academia y otros actores para discutir las transformaciones que enfrenta el sector.

El planteamiento cobra relevancia por el cambio que atraviesa el comercio internacional. Según la CIG, la reorganización de las cadenas de suministro, la aceleración tecnológica, la inteligencia artificial (IA), las necesidades energéticas y las tensiones geopolíticas están modificando las condiciones bajo las cuales las economías compiten por inversión y producción.

En ese escenario, Enrique Font, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala, considera que el desempeño reciente de la inversión extranjera abre una oportunidad para el país.

“El año pasado superamos los US$1,881 millones en Inversión Extranjera Directa. Estas cifras nos llenan de optimismo, pero también nos exigen seguir trabajando”, afirmó Font. Para el dirigente empresarial, ese comportamiento constituye una señal de confianza hacia Guatemala y plantea la necesidad de discutir cómo aprovecharla para sostener el crecimiento.

Cuatro obstáculos para aprovechar la oportunidad

Aunque la CIG señala como ventajas la proximidad de Guatemala con el mercado estadounidense y la disponibilidad de una población joven, también identifica infraestructura, energía, talento y certeza jurídica como áreas en las que el país necesita acelerar cambios para captar las oportunidades que genera el nuevo escenario internacional.

Ese diagnóstico estará presente en los diez módulos que integrarán el Congreso Industrial. La agenda abordará industrialización e inteligencia artificial; empresas familiares; energía y transmisión eléctrica; infraestructura logística; inversión y competitividad; mercadeo e innovación; ética y reputación empresarial; sostenibilidad; talento y sucesión del capital humano, así como geoeconomía y el nuevo entorno global.

Uno de los elementos novedosos es que la discusión sobre competitividad ya no se concentra únicamente en costos de producción o incentivos para atraer capital. La agenda incorpora factores como IA, disponibilidad de transmisión eléctrica, sostenibilidad y friendshoring, concepto asociado con la reorganización de las cadenas de suministro hacia países considerados aliados o confiables.

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La CIG plantea que la colaboración entre empresas, sector público, academia y referentes internacionales debería contribuir a que Guatemala se posicione como socio dentro de las cadenas globales de valor, además de favorecer la generación de empleo y la atracción de inversión.

Las reglas de competitividad están cambiando

Stephanie Melville, vicepresidenta de la CIG y presidenta del Comité Organizador del XXI Congreso Industrial, explicó que la agenda fue diseñada a partir de una pregunta: qué deben hacer actualmente las empresas para mantener su competitividad ante cambios cada vez más rápidos.

“Vivimos en un mundo donde las reglas de la competitividad se están reescribiendo”, afirmó Melville.

Además de las conferencias y paneles, el encuentro tendrá una Feria de Proveedores para la Industria, destinada a conectar empresas y generar oportunidades de negocio. También se desarrollará Industria Emplea, un encuentro virtual para vincular compañías con candidatos calificados, así como actividades de networking entre participantes del ecosistema industrial.

El congreso concluirá con la entrega del Premio Industrias Sostenibles 2026 y el Galardón al Industrial Distinguido. La participación en el encuentro será gratuita mediante registro previo, según informó la organización.