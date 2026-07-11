Exportaciones de Guatemala crecen 5.5% a mayo del 2026, mientras importaciones aumentan 7.8%

Las exportaciones de Guatemala sumaron US$7 mil 199 millones entre enero y mayo del 2026, un 5.5% más que en el mismo período del 2025, con el café y los textiles como los productos con más ventas, según datos del Banco de Guatemala (Banguat).

La cifra representa un crecimiento de US$376 millones respecto de los US$6 mil 822.9 millones registrados en los primeros cinco meses del año pasado.

Los productos más importantes, según su participación en el valor total de las ventas al exterior, fueron el café, con US$892.3 millones, que reporta un crecimiento de 11.1% respecto del año pasado.

En tanto, los artículos de vestuario suman US$665.8 millones, con un crecimiento de 5.8%.

Otros sectores con un peso destacado fueron el azúcar, con US$486.2 millones, aunque, comparado con el mismo período del año pasado, refleja una caída de 6.1%.

Las exportaciones de banano crecieron 6.2%, al llegar a US$461.4 millones.

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Las grasas y aceites comestibles, con US$391.4 millones, reflejan un crecimiento de 64.4%, y los materiales plásticos y sus manufacturas llegaron a US$265.1 millones y crecieron 4.9%.

Le siguen el cardamomo, frutas frescas, secas o congeladas, productos farmacéuticos, así como bebidas, líquidos alcohólicos y vinagres.

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Destinos

Los principales mercados fueron Centroamérica, con compras por valor de US$2 mil 339 millones (32.5%), y Estados Unidos, con US$2 mil 315.3 millones (32.2%).

Le siguen la Eurozona, con US$641.7 millones (8.9%); México, con US$311.0 millones (4.3%), y Canadá, con US$202.4 millones (2.8%).

Guatemala cerró el 2025 con un total de US$15 mil 595.3 millones en ingresos de divisas por sus exportaciones, por encima de los US$14 mil 556.3 millones del 2024.

Importaciones crecen 7.8%

Las importaciones realizadas de enero a mayo del 2026 llegaron a US$15 mil 270.3 millones; en este caso, el monto fue mayor en US$1 mil 100.6 millones (7.8%) al registrado en el mismo período del 2025, cuando se situaron en US$14 mil 169.7 millones, según el Banguat.

El aumento estuvo influenciado principalmente por el crecimiento en los montos de importación de combustibles y lubricantes, con US$601.1 millones (29.5%), y bienes de capital para la industria, telecomunicaciones y construcción, con US$149.9 millones (6.9%).

Respecto de los mercados, las importaciones provinieron principalmente de Estados Unidos, con US$5 mil 001.0 millones (32.7%); de la República Popular China, con US$2 mil 486 millones (16.3%); de Centroamérica, con US$1 mil 688.8 millones (11.1%); así como de México, con US$1 mil 417.7 millones (9.3%), y de la Eurozona, con US$887.4 millones (5.8%); estos en conjunto representaron el 75.2% del total importado a Guatemala.