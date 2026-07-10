Empresarios presionan ante oficina comercial de EE. UU. por arancel cero a productos de Guatemala

La Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), la Cámara del Agro de Guatemala (Camagro) y la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (Amcham) se han pronunciado por medio de diferentes modalidades ante el USTR.

En el caso de Agexport, acudió a su audiencia ante el USTR el miércoles 8 de julio, mientras que la Cámara del Agro de Guatemala (Camagro) no participó en estas reuniones, pero presentó comentarios públicos ante esa entidad estadounidense como parte de la Federación Centroamericana de Cámaras Agropecuarias y Agroindustriales (Fecagro). Ambas pidieron ampliar las listas de exenciones para la eliminación del arancel del 10% para los productos que aún están afectos, entre otros puntos.

En el caso de Agexport, participó el miércoles 8 de julio en la audiencia pública, en el marco del expediente USTR-2026-0266.

Moisés Mérida, director de Alianzas Estratégicas de la asociación, quien viajó a Washington D. C. esta semana, explicó que las audiencias son un espacio donde el Gobierno estadounidense escuchó los argumentos técnicos del sector exportador para que se considere dejar en cero el arancel de los productos que actualmente pagan 10% en distintos sectores, antes de definir futuras medidas comerciales.

Se indicó que la medida fortalecería la política America First promovida por el presidente Donald Trump y que dicha petición fue presentada mediante comentarios técnicos por escrito y reforzada durante una audiencia pública celebrada en dicho lugar.

Agexport trasladó el mensaje de que Guatemala es un socio estratégico y confiable para Estados Unidos, cuya oferta exportable complementa y no desplaza la producción estadounidense, lo que fortalece la seguridad alimentaria, la competitividad y la resiliencia de las cadenas de abastecimiento en el hemisferio.

Agro

Por aparte, Fecagro presentó un documento de seis páginas en el que expone que apoya los esfuerzos de Estados Unidos para impedir la importación de bienes producidos con trabajo forzoso y pide que cualquier medida evite afectar cadenas agrícolas legítimas de Centroamérica y República Dominicana. Compartió un mensaje similar al del sector exportador, al indicar que la región es un socio confiable para Estados Unidos y que sus productos agrícolas complementan, pero no sustituyen la producción estadounidense, al cubrir temporadas, abastecimiento fuera de estación y necesidades de fabricantes, distribuidores, restaurantes y consumidores.

Carla Caballeros, directora ejecutiva de Camagro, explicó que la entidad participó en la presentación de comentarios técnicos ante el USTR por las investigaciones en mención, como parte de Fecagro.

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Dicha federación envió una carta en respuesta a la consulta del USTR sobre posibles productos que deberían mantenerse o incorporarse al Anexo A de exclusiones.

Aparte del mensaje ya mencionado, se expuso que las cadenas agrícolas regionales están altamente integradas y generan beneficios para productores, industria y empleo en Estados Unidos; por ello, se solicitó mantener y ampliar las exclusiones para productos agrícolas que fortalecen esas cadenas de suministro.

Según Caballeros, se espera que productos como banano, café, cacao, piña, cardamomo, mango y aguacate, entre otros, permanezcan en la lista de exclusiones del Anexo A, además de que, debido a la complementariedad y estacionalidad de la producción doméstica, se amplíe dicha lista.

En el documento de Fecagro, se solicita que estos productos se agreguen a la lista de exenciones, ya que a la fecha permanecen gravados con aranceles: arveja china, ejote, brócoli, coliflor, zanahoria baby, zucchini, frambuesa, mora, melón, sandía, camarón congelado y aceites de palma y palmiste.

Además, esperan que el contingente o cuota de azúcar de caña bajo el CAFTA-DR quede excluido de cualquier arancel adicional, porque forma parte de compromisos negociados de acceso al mercado, con la intención de satisfacer la demanda del mercado de consumo y de la industria de Estados Unidos.

Comercio bilateral

En tanto, Waleska Sterkel de Ortiz, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (Amcham Guatemala), indicó que desde esa entidad también han manifestado al USTR la importancia de mantener un tratamiento diferenciado para los productos originarios que cumplen con las reglas de origen de los tratados de libre comercio, ya que representan cadenas de suministro confiables, transparentes y estratégicas para ambas economías.

Además, hicieron ver la importancia de que se reconozca la naturaleza de las cadenas regionales de suministro desarrolladas bajo el CAFTA-DR, “las cuales operan bajo estrictas reglas de origen, mecanismos de verificación y altos estándares de cumplimiento”.

Amcham Guatemala no participó en las audiencias relacionadas con este proceso, sino que presentó una carta con la postura institucional, la cual fue remitida conforme al procedimiento establecido en el sitio web de la USTR, agregó.

Expectativas

La expectativa es que la decisión final del USTR se conozca durante la segunda o tercera semana de julio, comentó Caballeros, directora de Camagro.

En tanto, la directora ejecutiva de Amcham expresó que “confiamos en que estos avances sean tomados en consideración y permitan preservar la competitividad de Guatemala y evitar la imposición de nuevos aranceles”.

Las tres entidades refirieron también que la expectativa es que el USTR reconozca que el Gobierno de Guatemala ha suscrito un Acuerdo de Comercio Recíproco y que avanza con acciones concretas en su implementación, entre estas, el Acuerdo Ministerial 377-2026, publicado el 6 de julio, que establece la prohibición de importación de mercancías producidas con trabajo forzoso.

Posición como país

El Gobierno de Guatemala tuvo su audiencia el martes 8 de julio por la mañana, y la reunión tenía como objetivo dar a conocer la posición del país con respecto a las medidas que se trabajan para implementar la prohibición de importaciones de bienes relacionados con el trabajo forzoso, según respondió el Ministerio de Economía (Mineco).

Entre las medidas y avances se presentó el Acuerdo Ministerial 377-2026 ya mencionado, que establece la prohibición de importaciones de bienes producidos mediante trabajo forzoso y obligatorio, así como otras estrategias que se trabajan en paralelo.

Respecto de la postura del USTR, el ministerio indicó que no sabe cuándo esa entidad dará su respuesta.

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