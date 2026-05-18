Streaming, software y servicios digitales seguirán sin aranceles en Guatemala

Por segunda ocasión en el año, Guatemala se une a un grupo de países para aplicar una moratoria a los aranceles de transmisiones electrónicas o digitales transfronterizas. Esto ocurre luego de que el 31 de marzo venciera la última prórroga aprobada por los miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

La moratoria aprobada en la OMC, que establecía no imponer aranceles a las transmisiones electrónicas, estuvo vigente desde 1998 y fue prorrogada por varios períodos. Sin embargo, en la Decimocuarta Conferencia Ministerial (CM14), celebrada en marzo del 2026 en Yaundé (Camerún), no se logró consenso para aprobar y la medida venció el 31 de ese mismo mes.

Esto se debió a diferencias de posturas entre los países. Turquía y Brasil se oponían a una prórroga indefinida y aceptaban un máximo de dos años adicionales, mientras que Estados Unidos propuso una vigencia de más de cuatro años, según informaron agencias internacionales.

En marzo también hubo un grupo de más de 60 miembros que adoptó una vía para poner en vigor el acuerdo mediante disposiciones provisionales, mientras continuaban trabajando para su incorporación al marco jurídico de la OMC. En tanto Guatemala se unió a un grupo de 23 países que decidieron seguir aplicando la moratoria hasta la realización del Consejo General del 6 y 7 de mayo.

En las reuniones de la primera semana de mayo, Estados Unidos presentó una declaración conjunta firmada por otros 18 países, en la que anunciaron una iniciativa plurilateral para continuar a partir del 8 de mayo sin imponer aranceles a las transmisiones electrónicas entre sí. Guatemala figura entre los firmantes y, hasta la semana pasada, el número de países en este grupo asciende a 25, según los boletines del Consejo General de la OMC.

Dichos países explican en el comunicado que por "transmisión electrónica" se entiende una transmisión efectuada mediante cualquier medio electromagnético e incluye su contenido. En esa declaración también manifestaron su decepción por el fin de la moratoria sobre el comercio electrónico de la OMC, vigente desde 1998.

Cuál es la situación de Guatemala

El Ministerio de Economía (Mineco) explicó que no se alcanzó consenso para extender formalmente la moratoria a nivel multilateral, pero indicó que las discusiones sobre el futuro de estas disciplinas y del comercio digital continúan en el marco de la organización.

Además, confirmó que actualmente Guatemala no aplica derechos arancelarios a las transmisiones electrónicas, en línea con la práctica sostenida desde 1998.

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Añadió que, en el marco de la OMC, la práctica generalizada entre los miembros ha sido no aplicar estos derechos. A la fecha, la aplicación es recíproca; sin embargo que algunos mercados sí aplican impuestos internos, medidas regulatorias o disposiciones fiscales vinculadas a determinados servicios y plataformas digitales, conforme a su legislación nacional, indicó el ministerio.

La postura del país en las reuniones de la primera semana de mayo fue reiterar “la importancia de continuar promoviendo la facilitación del comercio y la digitalización, así como mantener el diálogo multilateral sobre comercio electrónico y economía digital en el marco de la OMC”, respondió.

Qué se considera transmisiones electrónicas

Respecto de qué se consideran transmisiones electrónicas, el ministerio explicó que la moratoria de la OMC establecía la no imposición de derechos arancelarios a estas, entendidas como bienes y servicios suministrados digitalmente a través de internet.

Aunque aclaró que la OMC no ha adoptado una definición exhaustiva, indicó que estas transmisiones incluyen principalmente software, aplicaciones, contenidos audiovisuales digitales, publicaciones electrónicas, servicios en la nube, servicios financieros digitales, publicidad digital, plataformas de intermediación y servicios profesionales prestados digitalmente.

Consultado sobre montos o volúmenes en Guatemala, el Mineco indicó que las transmisiones electrónicas forman parte de las dinámicas del comercio digital y, a diferencia del comercio físico tradicional, no se registran mediante instrumentos aduaneros convencionales. Por ello, actualmente no existe una clasificación estadística específica y consolidada para este tipo de operaciones.

Herramientas

Johanna Hill, directora general adjunta de la OMC, recomendó a los interesados conocer si el país tiene disposiciones sobre estos servicios con otros países mediante tratados de libre comercio o acuerdos similares.

La funcionaria señaló que, además de las decisiones adoptadas en el la Conferencia de Ministros y en el Consejo General de la OMC (en marzo y en mayo) existen acuerdos internacionales que abordan el tema digital, como los acuerdos de economía digital bilaterales o entre grupos de países, así como los tratados de libre comercio que contienen capítulos sobre comercio electrónico, como el CAFTA-DR.

El Mineco indicó que Guatemala cuenta con estos instrumentos, como el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA-DR); el TLC entre Centroamérica y México; el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea; y el acuerdo con el Reino Unido, además del TLC del Triángulo Norte con Colombia.

En estos casos, las disposiciones generalmente aplican a transmisiones electrónicas realizadas a través de internet, incluidos software, aplicaciones, contenidos audiovisuales digitales, libros electrónicos, servicios en la nube y otros productos o servicios digitales, añadió.

El acuerdo con EE. UU.

El titular de la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, dijo a inicios de abril que su país ha obtenido "compromisos de docenas de países [...] de no imponer aranceles a las transmisiones digitales estadounidenses", según citó la agencia EFE en esa ocasión.

Guatemala y Estados Unidos negociaron en el 2025 un Acuerdo de Comercio Recíproco, firmado el 30 de enero del 2026. Este incluye arancel cero para alrededor del 72% de productos guatemaltecos, así como una serie de compromisos asumidos por Guatemala, incluido en temas de temas digitales.

En el artículo 3.1 se estableció que Guatemala no impondrá impuestos sobre servicios digitales que discriminen a empresas estadounidenses.

En el artículo 3.2 se indica que facilitará el comercio digital, incluida la libre transferencia de datos y la no discriminación de productos digitales.

El artículo 3.3 establece que, si Guatemala celebra un nuevo acuerdo de comercio digital con ciertos países, Estados Unidos podrá rescindir el acuerdo y restablecer aranceles.

Según dio a conocer el Mineco la semana pasada, el acuerdo aún no ha entrado en vigor, ya que el Gobierno de EE. UU. espera que finalice la vigencia de los aranceles temporales.