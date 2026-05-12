Acuerdo comercial entre Guatemala y EE. UU. entrará en vigor en julio, cuando finalicen aranceles temporales

El Acuerdo de Comercio Recíproco firmado entre Guatemala y Estados Unidos el 30 de enero último entrará en vigencia cuando finalice el plazo de los aranceles establecidos por EE. UU. bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, según informó la viceministra de Inversión y Competencia del Ministerio de Economía (Mineco), Valeria Prado.

Las autoridades de Estados Unidos informaron al Mineco que el documento ya no debe pasar por ninguna firma adicional en ese país, ya que está completo con la firma del embajador Jamieson Greer, titular de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), respondió la funcionaria a las consultas de Prensa Libre.

Derivado de ello, las autoridades estadounidenses solo esperan que concluya el plazo de aplicación del arancel emitido con base en la Sección 122, que es de 150 días a partir del 24 de febrero, para que el acuerdo entre en vigencia con Guatemala, agregó.

El aviso de la USTR fue por medio de una llamada, como parte de la comunicación constante que se mantiene con esa entidad, indicó la viceministra ante la consulta sobre la forma en que fueron notificados.

Los aranceles con base en la Sección 122 fueron emitidos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para un plazo de 150 días y están vigentes desde el 24 de febrero, por lo que se prevé que finalicen el 23 de julio próximo. Para ampliar dicho plazo tendría que aprobarlo el Congreso.

Estos se emitieron en sustitución de los que se implementaron en abril del 2025 y que se basaban en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), los cuales fueron anulados por la Corte Suprema de EE. UU. el 20 de febrero del 2026.

Actualmente, Guatemala tiene exención de arancel para el 72% de sus exportaciones con base a la sección 122, pero el restante 28% permanece con 10% de impuesto para ser importado a EE. UU., o algunos productos como acero, aluminio, ciertas maderas y muebles, que tienen arancel específico.

El acuerdo firmado entre ambos países, también mantendría las exenciones de arancel de forma similar.

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Un Tribunal de Comercio Internacional en EE. UU. suspendió el jueves 7 de mayo los aranceles con base a esa sección. Al respecto Agexport expuso que la suspensión solo aplicaba para las empresas que presentaron la demanda, por lo que el arancel del 10% se sigue aplicando a Guatemala, y el acuerdo bilateral sigue siendo válido. Hasta el momento Mineco no ha respondido de forma específica las consultas sobre el alcance de esta suspensión.

¿Se requiere adenda?

Consultada sobre si se deberá hacer alguna adenda, ya que el acuerdo se firmó con base a los aranceles recíprocos puestos en vigencia en abril del 2025 y que posteriormente suspendidos en febrero del 2026, la viceministra respondió que por el momento no se ha conversado entre las autoridades de ambos países sobre la necesidad de realizar algún tipo de adenda, y lo que se les ha indicado es que se está a la espera a que concluya el plazo de los aranceles actualmente vigentes (con base en la Sección 122).

Respecto de futuros aranceles por parte de EE. UU., se expuso que no se ha entrado a ese nivel de detalle y que las autoridades estadounidenses aún tratan de establecer cuál será la estrategia legal que adoptarán para continuar manteniendo los aranceles a nivel general.

El caso de Guatemala es distinto porque ya existe un acuerdo firmado con Estados Unidos; sin embargo, ese país busca mantener aranceles con aquellos países con los que no tiene un acuerdo firmado, agregó.

En esa labor de definir la estrategia para mantener los aranceles, EE. UU. lanzó la investigación de la Sección 301 para determinar si, en función de esta, logran imponer sanciones a otros países, añadió en sus respuestas.

Guatemala evacúa audiencias por investigación por trabajo forzoso

A mediados de marzo último, la USTR abrió investigaciones comerciales contra 60 países, entre ellos Guatemala, por considerar que sus políticas podrían no impedir de forma efectiva la importación de productos elaborados con trabajo forzoso, con base en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. Esa legislación es utilizada por Washington para evaluar prácticas extranjeras que puedan perjudicar o restringir el comercio estadounidense, se informó en esa oportunidad.

Consultada al respecto sobre si, al estar en el listado de investigación, Guatemala correría el riesgo de que le impongan nuevamente aranceles, indicó que el país ha evacuado de manera satisfactoria las audiencias relacionadas.

Se añadió que Guatemala tiene firmados convenios de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en los cuales el país se manifiesta en contra de todo lo relacionado con el trabajo forzoso y a favor de su abolición.

El país creó una mesa interinstitucional con el propósito de evitar la importación de cualquier producto o servicio que provenga de este tipo, se agregó.

La funcionaria consideró que esta medida, impulsada por EE. UU., está más dirigida a otros países que han incurrido en esas prácticas.

Guatemala ya evacuó su audiencia ante la USTR por medio de un documento que se subió al portal de esa entidad, habilitado para estas audiencias, de igual forma como lo hicieron otros países.

El país no tiene ningún caso abierto ni denuncias en su contra ante la OIT, y derivado de ello consideran que no se corre riesgo de sanción, respondió la viceministra.

Además, dado que Guatemala tiene un acuerdo firmado con Estados Unidos, consideran que no es de interés para ese país en este caso de investigación, sino que está más enfocado como una medida para imponer aranceles a países con los que no tienen acuerdo.

Propiedad intelectual

En el caso de que a Guatemala se le mantiene en la lista de verificación sobre el tema de propiedad intelectual, se explicó que existen observaciones dentro del informe de barreras no arancelarias e incluso en el acuerdo del país con Estados Unidos se aborda ese tema.

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Al respecto, el país ha suscrito numerosos acuerdos a nivel internacional en materia de propiedad intelectual y ha tenido avances importantes; sin embargo, aún existe una brecha por cerrar en ese ámbito, en la cual se trabaja, pero que no se logra en poco tiempo, explicó la funcionaria.

En la actualidad se capacita personal, se mejora el sistema y se firmó con la Agencia de Patentes de Estados Unidos un acuerdo de colaboración para que exista un reconocimiento expedito de las patentes emitidas en ese país y así agilizar el proceso en Guatemala, expuso Prado.

Se implementan medidas y pasos para poder salir de esa lista de verificación, se añadió.