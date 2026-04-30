Guatemala sigue en lista de vigilancia de EE. UU. por piratería, falsificación y debilidad judicial

Guatemala fue incluida en la Lista de Vigilancia Prioritaria en el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual tras la publicación realizada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, en inglés) este jueves 30 de abril.

En el análisis destacan sectores relevantes en materia de propiedad intelectual, como ropa, calzado deportivo, accesorios, productos farmacéuticos y piratería.

Además, Guatemala es el único país de la región centroamericana que aparece en el listado.

Expertos consultados indican que Guatemala ha tomado acciones, sobre todo en la parte de sus leyes de propiedad intelectual (PI), pero que se necesita aplicarlas y promover algunas medidas adicionales.

Persisten fallas en propiedad intelectual en Guatemala

De acuerdo con el informe publicado la tarde de este jueves, se indica que Guatemala, a pesar de contar con un marco legal generalmente sólido, enfrenta restricciones de recursos; además, las acciones de aplicación inconsistentes contra la falsificación de prendas de vestir y otros productos, así como la falta de coordinación entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley, siguen resultando en una aplicación insuficiente de la propiedad intelectual (PI).

Agrega que “Estados Unidos sigue instando a Guatemala a fortalecer la aplicación de la ley, incluido el enjuiciamiento penal, las medidas administrativas y fronterizas, y la coordinación intergubernamental para abordar la piratería generalizada de derechos de autor y las ventas a escala comercial de bienes falsificados”.

El informe para Guatemala resalta que “la venta de productos falsificados como ropa, calzado deportivo y accesorios continuó ocurriendo de forma abierta, extensiva y con poca interferencia por parte de las fuerzas del orden guatemaltecas a lo largo de 2025”.

“La producción y venta de productos farmacéuticos falsificados en Guatemala también sigue siendo una preocupación. La piratería de señales también sigue siendo una preocupación, especialmente a través de los servicios ilícitos de televisión de Protocolo de Internet (IPTV)”, menciona el documento.

USTR señala debilidad judicial en propiedad intelectual

El informe del USTR señala que “Guatemala firmó un Acuerdo de Concesión Acelerada de Patentes con la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos en el 2025, pero, según se informa, siguen teniendo retrasos significativos en el proceso de registro de patentes”.

La venta de productos falsificados como ropa, calzado deportivo y accesorios continuó ocurriendo de forma abierta, extensiva y con poca interferencia por parte de las fuerzas del orden guatemaltecas a lo largo de 2025.

“Aunque los retrasos anteriores en las notificaciones de presuntos casos de falsificación continuaron mejorando en el 2025, el poder judicial sigue careciendo de especialización y conocimiento para escuchar y adjudicar cuestiones de propiedad intelectual”, recalca.

Bajo el ART de EE. UU.-Guatemala, Guatemala ha adquirido compromisos que beneficiarán a los innovadores y creadores estadounidenses al mejorar la protección de la propiedad intelectual y priorizar la aplicación contra el robo de propiedad intelectual, señala el informe oficial.

Esto incluye la adhesión y la plena aplicación de los principales tratados internacionales de propiedad intelectual y el tratamiento de las cuestiones identificadas en el Informe Especial 301 del 2025, incluida la mejora de la cooperación entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley, el aumento de los enjuiciamientos penales de los casos de propiedad intelectual, el incremento de las acciones coercitivas contra la infracción de la propiedad intelectual o la apropiación indebida y la asignación de recursos suficientes para garantizar una aplicación eficaz de la propiedad intelectual, añade el informe oficial.

Además, Guatemala también se ha comprometido con normas sólidas de transparencia y equidad con respecto a la protección de las indicaciones geográficas (IG) y a garantizar que los productos estadounidenses puedan continuar utilizando términos que han sido injustamente protegidos como IG.

“Estados Unidos continúa instando a Guatemala a tomar medidas efectivas en el 2026 para mejorar la protección y el cumplimiento de la propiedad intelectual en Guatemala”, refiere.