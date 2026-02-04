Guatemala afina sistema de alertas y decomisos con agencias aduaneras de EE. UU. en marco de acuerdo bilateral

Durante la presentación del informe anual sobre el desempeño del 2025 al frente de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), el titular Werner Ovalle destacó el papel que desempeñan junto con la CBP y otras agencias en el ámbito aduanero.

El funcionario explicó que se trabaja con diversas entidades para las incautaciones, decomisos, trazabilidad, intercambio de información y perfilamiento de embarques con posibles ilícitos, para lo cual se emiten alertas preventivas.

El objetivo es aplicar mecanismos conjuntos de inspección, generar información de riesgo y dar cumplimiento al acuerdo suscrito entre Guatemala y Estados Unidos el 26 de junio del 2025. Este convenio abarca aspectos como la seguridad de contenedores, el tránsito de mercancías, la lucha contra la defraudación aduanera y la protección de la propiedad intelectual.

SAT y CBP cruzan inteligencia aduanera

Durante la presentación, el superintendente informó sobre la Iniciativa de Seguridad de los Contenedores (CSI), en la que enumeró algunos de los planteamientos incluidos en el acuerdo suscrito.

Entre estos se destaca la cooperación estratégica para proteger la cadena logística internacional y anticipar riesgos aduaneros, garantizando un comercio seguro y confiable.

También se mencionó la coordinación estrecha y la articulación operacional; el intercambio efectivo de inteligencia entre la SAT y la CBP para un control preventivo; el perfilamiento avanzado de exportaciones e importaciones —principalmente por vía aérea—; las incautaciones y aprehensiones en Estados Unidos derivadas de controles en origen, así como el fortalecimiento operativo del personal de la SAT en aduanas aéreas y marítimas.

Guatemala consolidará este año la relación con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) de Estados Unidos. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

SAT logró Q111 mil 981.5 millones en ingresos

Durante la actividad se dio a conocer que la recaudación alcanzada en el 2025 fue de Q111 mil 981.5 millones, superior en Q3 mil 244 millones a la meta programada de Q108 mil 737.5 millones, lo que representó una ejecución del 103% al cierre del ejercicio fiscal.

El superintendente Werner Ovalle explicó que este monto es Q9 mil 223 millones mayor —equivalente a un aumento del 9%— respecto de los Q102 mil 757 millones recaudados en el 2024.

La recaudación representó un superávit del 3% en los datos consolidados. La carga tributaria, en relación con el producto interno bruto (PIB), fue del 11.9%.

SAT define cinco ejes clave para el 2026

Para enfrentar los desafíos del 2026, se expusieron cinco ejes estratégicos:

Cumplimiento voluntario Gestión de riesgo Facilitación del comercio Transformación digital Fortalecimiento institucional

Entre las acciones previstas se contempla la implementación de servicios como la contabilidad electrónica, el endoso electrónico y las validaciones automatizadas del IVA y del ISR.

Se busca impulsar un modelo de cumplimiento colaborativo, mejorar el diálogo con el contribuyente y optimizar la gestión de riesgos tributarios mediante un Modelo Integral de Gestión de Riesgo, que permita detectar anomalías y promover el comercio lícito.

También se fortalecerá el modelo de fiscalidad internacional con el fin de lograr una mayor equidad fiscal y una recaudación estable, así como la digitalización y simplificación de procesos aduaneros para facilitar un comercio ágil y seguro.