Transmiten imágenes en tiempo real de mercancías en tránsito para detectar y frenar delitos

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, en inglés) comenzó el despliegue de personal en terminales aéreas y marítimas de Guatemala como parte de una estrategia conjunta para fortalecer los controles de seguridad, el análisis de riesgo y la detección de ilícitos en el tránsito de pasajeros y mercancías, que incluye la transmisión en tiempo real de imágenes de mercancías en tránsito.

La medida se enmarca en los acuerdos de cooperación firmados entre Estados Unidos y Guatemala, que contemplan la presencia física y remota de oficiales de la CBP en puntos estratégicos, así como el intercambio de información y el uso de herramientas tecnológicas para inspecciones selectivas.

Al consultarle a Víctor Cruz, viceministro de Gobernación, sobre la presencia de los agentes de la CBP luego de la firma del memorando, el pasado 26 de junio, dijo que ha sido importante la colaboración y que los resultados han sido buenos en el Aeropuerto Internacional La Aurora.

“Muestra de eso han sido los resultados que se han tenido en el Aeropuerto Internacional La Aurora, pero también tenemos apoyo en los puertos, tanto en el Pacífico como en el Caribe”, señaló el funcionario.

Agregó que el Ministerio de Gobernación recibe apoyo de Estados Unidos en los puestos de control interinstitucional y con el equipo K-9, los agentes y perros entrenados para la detección de sustancias ilícitas.

Cruz explicó que la CBP también trabaja con la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), el Ministerio de Agricultura y el Instituto Guatemalteco de Migración en el fortalecimiento de los protocolos de seguridad.

“En el aeropuerto La Aurora, CBP trabaja con unidades de seguridad fronteriza. Es muy importante porque el conocimiento que ellos comparten ayuda a mejores prácticas, pero tenemos grupos de trabajo”, reconoció.

El funcionario indicó que en el 2024 inició una reestructuración para unir a la Policía Antinarcótica y la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos de la PNC. Se espera que la fusión concluya en el 2026 para mejorar el trabajo con las agencias internacionales.

CBP en los puertos

La presencia de agentes de la CBP en las aduanas marítimas de Guatemala, así como la transmisión en tiempo real de imágenes de las mercancías en tránsito, forman parte de la implementación del memorándum de entendimiento firmado entre Estados Unidos y Guatemala sobre seguridad de contenedores.

El acuerdo permite que el personal de CBP esté asignado a las aduanas marítimas de Puerto Quetzal, en Escuintla, y de la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla, en Izabal, para llevar a cabo inspecciones de contenedores de importación y exportación.

Destacó que el programa contempla presencia física y remota de oficiales de CBP en coordinación con la Intendencia de Aduanas de la SAT, y acceso a información estratégica compartida.

Capacitación de EE. UU. a la PNC

El subdirector general Antinarcótico de la PNC, Wuilber Arreaga, informó que durante el 2025 se han reportado resultados operativos relevantes. “En este año, aproximadamente 10 toneladas de cocaína incautadas”, afirmó.

Explicó que el apoyo de Estados Unidos ha incluido formación especializada y fortalecimiento logístico. “Estados Unidos juega un papel importante en nuestro país”, explicó al referirse a las capacitaciones recientes para instructores y guías caninos.

Detalló que la escuela de entrenamiento canino de la PNC, ubicada en Santa Rosa, ha ampliado su alcance. “Nuestra escuela de entrenamiento canino sigue cosechando, y esa cosecha no es nada más nacional, es internacional”, indicó.

Según el subdirector, el personal ha recibido entrenamiento para nuevas amenazas. “Hoy por hoy tenemos agentes, guías K-9, que fueron capacitados para la detección del fentanilo”, afirmó.

Humanos y caninos en el combate al narcotráfico

El subdirector explicó que la estructura de trabajo de los equipos caninos ha evolucionado con base en estudios especializados. “De un tiempo a la fecha, ya un binomio es el perro y un guía, y un trinomio son dos guías y el ejemplar”, señaló.

Agregó que este modelo permite mantener la capacidad operativa del perro.

“El agente canino necesita estar más activo que descansando, para que siga siendo un detector a profundidad”.

Como parte del fortalecimiento en fronteras, Arreaga indicó que la unidad antinarcótica ha recibido equipo tecnológico y vehículos. “Nos han dotado de equipos tecnológicos y de más de 15 vehículos para poder combatir estos hechos ilícitos en las fronteras”, afirmó.

El pasado 18 de diciembre Patrick Ventrell, jefe de misión de la Embajada de EE. UU. en Guatemala asistió, junto al ministro de Gobernación, Marco Villeda, a la graduación de los nuevos agentes K-9 que fueron donados por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

"Capacitados en la detección de drogas, dispositivos electrónicos, explosivos y papel moneda. Estos esfuerzos conjuntos refuerzan las acciones contra el narcotráfico y el crimen organizado, y contribuyen a la protección de la seguridad de Estados Unidos, Guatemala y la región", escribió la embajada.