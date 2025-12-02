Decomisan lanchas, armas y más de Q175 mil en cateo en Puerto San José, Escuintla

Decomisan lanchas, armas y más de Q175 mil en cateo en Puerto San José, Escuintla

Investigadores decomisaron armas, vehículos y dispositivos que presuntamente se utilizaron en actividades ilícitas.

INCAUTAN DINERO EN PUERTO SAN JOSÉ

Investigadores decomisan armas y dinero en inmueble en Puerto San José, Escuintla. (Foto Prensa Libre: PNC)

El Ministerio de Gobernación (Mingob) informó que Walter “N” fue capturado la noche del 1 de diciembre por agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil.

La detención se registró en un inmueble del municipio de Puerto San José, Escuintla, donde se localizaron Q175 mil 400, así como armas, vehículos y diversos dispositivos que presuntamente eran utilizados para actividades ilícitas, según el Mingob.

Las autoridades detallaron que dentro del inmueble se encontraba una pistola, una escopeta, dos tolvas, 74 municiones de calibre variado, dos radiotransmisores y dos dispositivos GPS.

Además, dos teléfonos celulares, tres camiones, una camioneta, un picop, dos motocicletas y dos lanchas, indicó el Mingob.

Añadió que esta aprehensión se suma a las de Luis “N” y Allende “N”.

Ambos son presuntos responsables del resguardo de un cargamento de 867 paquetes de cocaína localizados en las inmediaciones de Iztapa, Escuintla, durante un operativo coordinado entre fuerzas de seguridad, el Ejército de Guatemala y el Ministerio Público, informó.

Decomiso de armas Decomiso de droga Escuintla Puerto San José 
