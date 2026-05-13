El Niño y el calor podrían agravar incendios en Guatemala: suman más de mil forestales en lo que va del año

Más de siete de cada diez incendios atendidos en el país durante el 2026 han sido forestales, según datos de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), que afirmó que mantienen vigilancia ante condiciones que podrían favorecer nuevos siniestros en los próximos meses.

La institución informó que, del 1 de enero al 12 de mayo, se han atendido mil 396 incendios en el país, de los cuales mil 3 corresponden a incendios forestales, equivalentes al 71.8% del total.

Solo este martes 12 de mayo, las autoridades reportaron que permanecían activos 17 incendios a nivel nacional. Se atendieron ocho siniestros en Petén, tres en Quiché, tres en El Progreso y uno en Guatemala, Jutiapa y Sacatepéquez, lo que refleja lo recurrentes y simultáneas que pueden ser las emergencias.

Como parte del monitoreo, el Sistema de la Conred mantiene vigilancia constante de puntos de calor detectados en tiempo real mediante sistemas del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) y del Instituto Nacional de Bosques (INAB), con el fin de identificar áreas con riesgo de generar incendios y coordinar una respuesta temprana.

La institución detalló que unas 500 personas integran las Brigadas de Respuesta Inmediata (BRI-GUA), las cuales permanecen en apresto permanente para atender incendios forestales, estructurales y en áreas de interfase junto a otras instituciones.

El panorama preocupa debido a que el Insivumeh prevé un 88% de probabilidad de desarrollo del fenómeno de El Niño, además de una canícula prolongada que podría reducir las lluvias, especialmente durante la segunda parte de la época lluviosa.

Estas condiciones suelen generar ambientes más secos, incremento de temperaturas y vegetación con mayor facilidad para incendiarse, lo que aumenta el riesgo de propagación de siniestros forestales en distintas regiones del país.

Ante ese escenario, otras instituciones como el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) han reforzado el monitoreo agrometeorológico en 18 departamentos y 136 municipios, debido a que las condiciones de calor también tendrán impacto en cultivos y por tanto en la seguridad alimentaria. Esto es podría agravarse más en regiones donde los recursos son para subsistencia.

Por ello, se han focalizado esfuerzos para recomendar ajustes en labores agrícolas y pecuarias por el aumento de temperaturas y el riesgo de estrés térmico e hídrico.

Entre las medidas planteadas figuran conservar la humedad del suelo antes de la siembra y garantizar agua y sombra para el ganado en regiones donde se prevén condiciones más críticas.

Incidencia cada año

En años recientes, Guatemala ha enfrentado temporadas severas de incendios forestales que han consumido miles de hectáreas de bosque y áreas protegidas, además de provocar daños a ecosistemas, fauna silvestre y deterioro en la calidad del aire.

Durante 2025, por ejemplo, el Sistema Conred reportaba más de mil incendios liquidados hacia finales de abril, aunque las cifras se mantenían por debajo de las registradas en 2024, considerado uno de los años más críticos recientes por la cantidad de siniestros y hectáreas afectadas.

Lea también: Con luces y ventiladores: así hallaron un cultivo de marihuana dentro de contenedores en San Andrés Itzapa, Chimaltenango