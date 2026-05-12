Con luces y ventiladores: así hallaron un cultivo de marihuana dentro de contenedores en San Andrés Itzapa, Chimaltenango

La localización de plantaciones de marihuana dentro de contenedores y furgones en San Andrés Itzapa, Chimaltenango, representa un método poco común y difícil de detectar, según explicó este 12 de mayo un fiscal adjunto de la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad del Ministerio Público (MP), quien por motivos de seguridad prefirió el anonimato.

De acuerdo con el MP, un operativo efectuado en conjunto con agentes de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil permitió descubrir un invernadero y tres contenedores acondicionados para el cultivo y procesamiento de marihuana.

El fiscal indicó que este tipo de estructuras dificulta las labores de detección debido a que están camufladas como si fueran plantaciones de verduras.

“Es importante esta incautación, porque es poco usual poder detectar este tipo de invernaderos. Normalmente están cubiertos por algún tipo de manta, lo cual imposibilita su visualización a simple vista”, explicó.

Añadió que dentro de los contenedores encontraron plantaciones y droga en fase de distribución.

Según el fiscal, las condiciones halladas en el lugar evidencian un método de cultivo más sofisticado que el utilizado habitualmente en erradicaciones efectuadas al aire libre.

“Las erradicaciones normalmente no tienen tanto cuidado como esta. Entonces si usted puede observar tienen luces dentro de los furgones y también tienen ventiladores. Y todo esto está hecho de manera artesanal”, señaló.

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Plantaciones de marihuana y un sistema artesanal de iluminación y ventilación fueron localizados dentro de contenedores durante un allanamiento en Chimaltenango. (Foto Prensa Libre: MP)

Agregó que el sistema encontrado podría responder a asesoría especializada para mejorar la calidad del producto.

“Se está cultivando de una manera un poco más técnica, más profesional. Lo cual ya es una estructura que ha evolucionado en el comercio y tráfico de drogas”, indicó.

La PNC y el MP indicaron que continúan con las diligencias en el inmueble para contabilizar las plantaciones y recopilar evidencias relacionadas con el caso.