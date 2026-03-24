Narcorepostería: Hermanos integraban estructura en El Salvador y Guatemala que vendían gomitas, pasteles y galletas con droga

El Ministerio Público (MP) informó este 24 de marzo, en una conferencia de prensa, detalles de las 12 capturas de personas vinculadas a una estructura que vendía productos de repostería elaborados con droga, los cuales eran distribuidos a nivel nacional y cuya operación se hacía mediante empresas de apariencia lícita.

De acuerdo con el MP, las autoridades de El Salvador remitieron información sobre la captura de Walter Flores, Erroll Ayala, Vanessa Mendoza, Ronald López, Mynor Arias, Pablo Girón y Andrés Vásquez, de nacionalidad guatemalteca por el delito de tráfico ilícito de drogas.

Los siete guatemaltecos detenidos en El Salvador fueron enviados a juicio por la justicia salvadoreña y ahora esperan una fecha para conocer su sentencia por narcotráfico.

Tras las detenciones en agosto del 2023, el MP y la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala identificaron una red dedicada a la venta de productos de repostería preparados con diferentes tipos de droga.

Siete guatemaltecos capturados en agosto del 2023 durante un operativo antidrogas en la residencial Capistrano, en San Salvador; las autoridades incautaron cocaína, marihuana y armas de fuego. (Foto Prensa Libre: PNC de El Salvador)

“La organización criminal comercializaba distintos tipos de drogas en diversas presentaciones, destacando la producción y comercio de cupcakes, galletas, dulces y gomitas con sustancias ilícitas, generando cantidades considerables de dinero ilícito y utilizando el sistema financiero nacional para darle apariencia lícita”, indicó el MP.

El 22 de marzo, la PNC reportó la detención de María, cabecilla de la estructura criminal denominada Fairy Dust o Fairy Kitchen. No es la primera integrante de su familia en ser detenida por la venta de narcopasteles, pues su hermano, quien era operador, fue uno de los siete capturados hace tres años en el país vecino.

De acuerdo con Nelly Morataya, jefa de la Fiscalía de Narcoactividad del MP, la estructura criminal operaba a través de redes sociales y tenía alcance en ambos países.

La estructura criminal Fairy Dust / Fairy Kitchen promovía y distribuía productos de repostería con droga mediante redes sociales y servicios de paquetería, con operaciones en Guatemala y El Salvador. (Foto Prensa Libre)

Agregó que, para llevar a cabo sus actividades, los miembros de la organización promovían sus productos por diversos medios, como redes sociales y páginas web.

“Estas modalidades permitían a la organización criminal comercializar la droga de forma discreta y estratégica en distintos puntos de la ciudad, en varios departamentos de El Salvador”, dijo la fiscal.

Morataya comentó que en El Salvador utilizaban la misma modalidad que en Guatemala, con repartidores y servicios de paquetería para la distribución de droga.

“La estructura cuidaba los detalles para que los paquetes no fueran detectados con facilidad”, comentó la fiscal.

Morataya indicó que el dinero obtenido por la estructura era enviado al sistema bancario; utilizaban testaferros y contaban con una estructura jerárquica con administrador del dinero, operadores y cabecillas.

La fiscal dijo que la estructura criminal cooptó a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), y por estos hechos han capturado a dos agentes.

“La organización criminal "Fairy Dust / Fairy Kitchen", a raíz de las actividades ilícitas que realizaba, obtuvo gran poder adquisitivo, lo que le permitió llegar a acuerdos y no ser consignada al momento de infringir la ley por parte de agentes de la PNC”, indicó el MP.

Los 12 detenidos son señalados de los delitos de:

Comercio, Tráfico y Almacenamiento Ilícito

Asociaciones Delictivas

Lavado de Dinero u otros Activos

Incumplimiento de Deberes

Siembra y Cultivo

De acuerdo con Carlos Mendoza Solís, comisario de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica de la PNC, los productos de repostería con droga que elaboraba la estructura criminal llegaban a manos de niños, incluso en centros educativos.

Mendoza comentó que la narcorepostería tenía una finca en Santa María de Jesús, Sacatepéquez, donde cultivaban la materia prima para su negocio.

“Se localizó un invernadero con semillas de marihuana, plantas en fase de crecimiento, en fase de aprovechamiento y procesadas para su comercialización”, comentó Mendoza.

María, cabecilla de la estructura criminal Fairy Dust / Fairy Kitchen, y a su hermano, quien fungía como operador, ambos vinculados a la red de narcorepostería. (Foto Prensa Libre)

Agregó que durante las diligencias en las fiscalías erradicaron 1,882 matas de marihuana, 30 kilos de esa misma droga y una escopeta.

Además, incautaron Q1 millón 295 mil 370 en efectivo, diversos tipos de droga, productos de repostería con droga, una máquina para contar billetes, vehículos, dispositivos móviles y computadoras portátiles.

Noelia Calderón, del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), comentó que consumir postres con drogas como marihuana produce un efecto más lento y potente, y podría causar intoxicación grave en menores de edad.