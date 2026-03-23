Así operaban los secuestradores que se hacían pasar por el cartel Jalisco Nueva Generación en Guatemala

Las autoridades identificaron al menos 72 casos vinculados a una modalidad de secuestro simulado, en la cual los responsables contactaban a sus víctimas con engaños, las citaban y luego las intimidaban para exigir pagos.

De acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP), fueron capturados ocho presuntos secuestradores, entre ellos una cabecilla.

Según la División Especializada en Investigación Criminal y el Departamento de Investigación contra Secuestros de la Policía, los casos se registraron en los últimos seis meses y evidencian un patrón repetitivo.

Las investigaciones permitieron identificar patrones criminales, cuentas bancarias, números telefónicos y un mismo modo de operar por parte de los delincuentes.

La Policía detalló que la banda de secuestradores imitadores se hacía pasar por integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Para ejecutar el plan, los criminales contactaban a personas o empresas para solicitar un servicio y, cuando los empleados llegaban al inmueble donde realizarían el trabajo, los amenazaban y exigían dinero a cambio de no matarlos.

“Los contactan por medio de redes sociales, correo electrónico y llamadas telefónicas a empresas o personas, solicitando un servicio en lugares previamente estudiados”, indicó la PNC.

Una vez en el lugar, las víctimas eran obligadas a comunicarse con sus familias o patronos para decirles que habían sido secuestradas y que debían hacer un depósito bancario para no ser asesinadas.

Las investigaciones establecen que las víctimas eran citadas en fincas, montañas y lugares desolados, donde los delincuentes aprovechaban el aislamiento para ejecutar las amenazas.

Según las denuncias, estos hechos se registraron en Guatemala, Chimaltenango, Sacatepéquez, Santa Rosa, Escuintla, Alta Verapaz, El Progreso, Jalapa, Jutiapa, Petén, Quiché y Quetzaltenango.

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¿Qué hacían las víctimas en los terrenos baldíos?

Las autoridades detallaron que, una vez en el sitio, las víctimas eran intimidadas con amenazas directas. Los delincuentes les indicaban que se encontraban en territorio del denominado cartel Jalisco Nueva Generación; les aseguraban que había francotiradores vigilando y les exigían el pago de altas sumas de dinero a cambio de no atentar contra su vida.

Durante el hecho, obligaban a las víctimas a bloquear la señal de sus teléfonos o a colocarlos en modo avión. Posteriormente, proporcionaban números de cuentas bancarias para que se realizaran los depósitos o transferencias exigidos.

Nelson Pichiyá, jefe de la División Especializada en Investigación Criminal de la PNC, da detalles de cómo operaba la estructura de imitadores de secuestros. (Video Prensa Libre: PNC)

De forma paralela, los responsables se comunicaban con familiares o empresas para reforzar la presión y concretar los pagos.

La investigación desarrollada por la Policía y la Fiscalía contra Secuestros del Ministerio Público permitió la identificación y perfilación de los implicados, así como de 19 cuentas bancarias y 19 inmuebles, todos vinculados a la organización criminal denominada “Los Imitadores de Secuestros”.

Los capturados:

Kelin Yamali Funez Padilla (presunta cabecilla) Anderson Eduardo Chete Rustrián, de 20 años Josué Daniel Chete Rustrián, de 23 años Luvia Aracely Marroquín Ruano, de 50 años Cristian Gustavo Álvarez Marroquín, de 20 años Mónica Azucena Rivera Paz, de 23 años Juan Carlos Osorio Chacoj, de 40 años Miki Brandon Rivas Arriaga, de 40 años

Los nombres de los detenidos fueron proporcionados por el MP y la PNC y las autoridades los señalan por la posible comisión de los delitos de asociación ilícita y plagio o secuestro.