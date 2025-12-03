El secuestro exprés se multiplica: así operan en la capital y alrededores

Durante los últimos tres años, las denuncias por secuestro han aumentado, y el departamento donde más casos se registran es Guatemala, seguido de Escuintla y Huehuetenango.

Freddy Santos, jefe de la Fiscalía contra Secuestros del Ministerio Público (MP), comentó que en el 2023 recibieron 67 denuncias por el delito de plagio o secuestro; en el 2024 fueron 93, y hasta septiembre pasado, 132.

La mayoría de las quejas han sido por los denominados “secuestros exprés”, cometidos por taxistas piratas y pilotos que trabajan para aplicaciones de traslado de pasajeros. Mientras tanto, los secuestros ejecutados por bandas criminales suman 10 denuncias, según el MP. Estas estructuras, ya desarticuladas durante los rescates de las víctimas, exigían entre Q100 mil y un millón de dólares por el rescate.

¿Dónde se registran los secuestros exprés?

A criterio del fiscal, desde el 2023 aumentaron los casos de secuestros cometidos por taxistas piratas en el municipio de Guatemala, Villa Nueva y Mixco.

“La mayoría se registra en el municipio de Guatemala, en las zonas 7, 9, 11, 12, 13 y 14. Las víctimas potenciales son personas que están saliendo de trabajar en horarios nocturnos, entre las 17 y 20 horas”, comentó.

Santos explicó que se les denomina “secuestros exprés” porque las víctimas son retenidas entre dos y tres horas.

Los pilotos de taxi exigen, bajo amenazas de muerte, entre Q2 mil y Q100 mil a sus víctimas para liberarlas.

Modo de operar de los taxistas piratas

El fiscal dijo que los secuestradores utilizan el celular de las personas raptadas para llamar a sus familiares y pedir una transferencia bancaria, o retirar parte del dinero en un cajero automático.

Sin embargo, los criminales han cambiado su forma de operar, luego de que varios pilotos de taxi y sus cómplices fueron detenidos. Según Santos, ahora exigen que el dinero se deposite en la cuenta de la víctima, y posteriormente usan su tarjeta para extraer el efectivo.

“Una persona externa a los que se encuentran en el taxi va a un cajero e ingresa los datos de la víctima, para no dejar rastro alguno sobre quiénes están operando esa acción criminal”, explicó.

Simulación de secuestro

Los criminales han visto los secuestros como un negocio rentable, lo que ha extendido este delito a personas que prestan servicios profesionales, señala la fiscalía.

La denominada “simulación de secuestro” es una táctica criminal que comenzó a denunciarse desde junio del 2024. A la fecha, el MP ha atendido 271 casos.

Los profesionales y personas que ofrecen sus servicios por medio de redes sociales son contactados por los delincuentes, quienes simulan requerir la ayuda de un experto.

“El criminal empieza a comunicarse con estas personas que están ofreciendo sus servicios para ganar su confianza”, comentó Santos.

Una de las víctimas es un ingeniero que acordó con el supuesto empleador un precio por medir una finca.

“La persona dice: ‘Mire, ya me encuentro en el lugar’, y es cuando hacen una videollamada. Comienza el ataque psicológico: el criminal le dice —al ingeniero— ‘si te mueves o te vas del lugar, te voy a matar, te tengo en la mira y te metiste con el cartel’”, explicó el fiscal.

La víctima entra en pánico y permanece en el lugar. Mientras tanto, otro criminal se comunica con los empleadores o familiares para exigir dinero.

Los casos denunciados muestran que los supuestos secuestradores piden entre Q50 mil y Q100 mil, que debe depositarse en cuentas bancarias. Las llamadas y amenazas, señala el jefe de la fiscalía, son falsas.

“Una vez se ha depositado el dinero, la persona recupera la aparente libertad. Sin embargo, le digo ‘aparente’ porque ninguna persona está ejerciendo una presión o vigilancia constante sobre la víctima que se encuentra en dicho lugar”, añadió.

MP pide denunciar

Santos comentó que, gracias a las denuncias presentadas de forma inmediata, han logrado evitar que las víctimas paguen el supuesto rescate.

"Nosotros, como Ministerio Público y Comando Antisecuestros —de la Policía Nacional Civil—, le hacemos ver a la víctima que se retire del lugar, que no hay ningún problema. En muchos casos, se han retirado y ya no han pagado dicha cantidad de dinero”, detalló.

En otros casos, debido a la ubicación, el comando antisecuestros de la PNC llega por la víctima, para hacerle saber que no está secuestrada.

“Hay algo importante: durante todo este hecho delictivo se hacen llamadas vía WhatsApp desde números extranjeros con prefijos +57 o +52”, detalló.

“La recomendación de la Policía es que traten de no negociar con números que vengan con prefijos extranjeros, porque pueden ser víctimas de este delito”, subrayó Santos.

Rigorrico coordinaba secuestros desde prisión

En septiembre del 2024, la Fiscalía contra Secuestros había desarticulado bandas que operaban en San Marcos, Santa Rosa, Sacatepéquez, Quetzaltenango e Izabal. Tres de esas bandas eran dirigidas por Rigoberto Antonio Morales Barrientos, alias Rigorrico, quien está en prisión desde hace 26 años. A pesar de ello, Morales Barrientos “asesoraba” a grupos de delincuentes para secuestrar personas. Las investigaciones determinaron que, mediante mensajes de texto o llamadas telefónicas, intervenía en las negociaciones por el rescate.

En noviembre del año pasado, Morales Barrientos fue trasladado, junto a otros 130 cabecillas de estructuras criminales, a la cárcel de máxima seguridad Renovación 1. Según Santos, Morales ya no operó desde prisión.

Se solicitó al Ministerio de Gobernación una postura sobre las estrategias para reducir los secuestros, las acciones contra los taxistas piratas y la posible coordinación con las municipalidades para regularlos, pero al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.