Secuestros exprés en la capital: MP explica que operan en menos de 5 horas y se concentran en cinco zonas

El incremento de secuestros exprés en la Ciudad de Guatemala ha encendido las alertas de las autoridades, especialmente ante la cercanía de las fiestas de fin de año, cuando históricamente aumentan los delitos contra la población debido al movimiento económico de la época.

La Fiscalía contra el Secuestro del Ministerio Público (MP) confirmó que varias zonas capitalinas registran un repunte significativo y que se mantienen operativos para desarticular a las bandas responsables.

Las zonas 7, 11, 12, 13 y 14 de la Ciudad de Guatemala concentran la estadística más alta de secuestros exprés en lo que va de 2025, según informó la Fiscalía contra el Secuestro del Ministerio Público (MP).

Las autoridades prevén capturas en noviembre y diciembre, ya que varios sospechosos están plenamente perfilados y se gestionan órdenes de detención para evitar que continúen delinquiendo durante las fiestas de fin de año.

Modus operandi

El fiscal Fredy Santos, de la Fiscalía contra el Secuestro, explicó que una mujer se hace pasar por usuaria de un vehículo de transporte informal y ofrece dulces a las víctimas para generar confianza.

Minutos después de que la persona aborda la unidad, los criminales la despojan de sus pertenencias, la agreden y luego contactan a sus familiares para exigir un pago a cambio de su liberación.

El monto solicitado no suele superar los Q10 mil y las exigencias se realizan mediante transferencias bancarias o móviles.

Otras personas dentro de la estructura criminal se encargan de retirar el dinero, y una vez confirmada la transacción, la víctima es abandonada.

Según Santos, el proceso completo suele durar entre tres y cinco horas.

Medidas de prevención

Ante el incremento de secuestros exprés y la repetición del mismo patrón delictivo, las autoridades reiteran una serie de recomendaciones para reducir el riesgo y actuar con mayor precaución en la vía pública.

Evitar utilizar transporte informal o “pirata” después de las 21:00 horas.

No aceptar dulces, bebidas u objetos de desconocidos dentro del vehículo.

Informar a un familiar o amigo si se abordará un taxi no autorizado y compartir la ubicación en tiempo real.

Mantener el GPS activo del teléfono para facilitar cualquier reporte en caso de emergencia.

Tercer año con la misma modalidad

Esta modalidad no es nueva. El fiscal Santos explicó en 2023 que el fenómeno surgió durante la pandemia, cuando el transporte colectivo disminuyó y proliferaron vehículos particulares que ofrecían traslados informales.

Al parecer, este esquema ha continuado operando hasta 2025, manteniendo patrones similares de captación y ejecución del delito.