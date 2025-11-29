Secuestran a un vendedor de plátanos y sospechan que sus propios clientes lo asesinaron

El 27 de octubre a las 10 de la mañana Elías Acevedo se encontraba en un gimnasio de la zona 12 de Villa Nueva y recibió una llamada, alguien le pidió que se dirigiera a un sector del municipio, pero al salir de las instalaciones deportivas es retenido y en su propio vehículo fue trasladado hacia otro lugar.

Las horas transcurrieron y por la tarde la familia de Acevedo recibió una llamada telefónica en la que un hombre les confirmó que su familiar estaba secuestrado, y luego les exigió Q1 millón de para liberarlo.

La familia de la víctima denunció el caso a la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP), por lo tanto, fue el Comando Antisecuestros de la PNC y la Fiscalía contra Secuestros del MP, quienes tomaron la investigación del caso.

Los familiares de Acevedo acordaron una contraoferta con los secuestradores por el monto que les pedían, y se acordó el pago efectivo en la noche, del 27 de octubre, en un sector de la ruta al Atlántico, y así se hizo, la familia esperaba que se liberara a su pariente, pero luego de eso por la noche de ese mismo día y la madrugada del 28 de octubre, dejaron de tener comunicación con los secuestradores.

Una fuente de la Fiscalía contra Secuestros detalla que Elías fue trasladado a El Progreso, Guastatoya, luego de ser retenido al salir del gimnasio.

Elías Acevedo fue hallado muerto en El Progreso y la hipótesis que se maneja es que pudo haber reconocido a los secuestradores porque sí había un vínculo.

Personas cercanas

Los fiscales contra secuestros y los investigadores policiales lograron determinar quién secuestró a Elías por medio de los análisis forenses de llamadas telefónicas y chats.

Elías era un comerciante que abastecía de plátanos y bananos a supermercados y a otros vendedores de la Central de Mayoreo (CENMA) en la zona 12 de Villa Nueva. Es aquí donde aparece el vínculo del caso, porque uno de los comerciantes a los que abastecía Elías está involucrado.

Los comerciantes que planificaron el plagio de Elías, según la hipótesis de la Fiscalía, es Antonia María Álvarez Gómez y su novio Rubelio Danilo Marroquín Cruz, ambos mantenían una relación por negocios porque la víctima les abastecía de productos y conocían su poder adquisitivo e itinerario.

Hay tres detenidos más por este caso y son señalados por la Fiscalía de borrar evidencias como audios y chats que mantuvieron al coordinar el secuestro.

Los capturados son familiares de los comerciantes del CENMA que planificaron el rapto, ellos son Irma Esmeralda Cruz, madre de Rubelio Danilo, su conviviente José Luis Morán y su hija Soraida Marroquín Cruz. Además, el vehículo de la víctima mortal fue hallado en Guastatoya, por lo que refuerza la tesis del MP.

Según la Fiscalía contra Secuestros, este es un grupo de plagiarios emergentes y no una estructura consolidada, pero la investigación del caso continúa debido a que en una casa allanada en El Jícaro, El Progreso, los investigadores encontraron otras evidencias.