Liberan a mujer secuestrada y detienen a 5 hombres que la tenían en una casa en donde en 2023 desmembraron a una persona

Cinco presuntos secuestradores fueron capturados en la cabecera departamental de Retalhuleu por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes montaron un operativo para liberar a una mujer que, según las autoridades, había sido raptada por estos individuos.

De acuerdo con el informe preliminar de la PNC, agentes de la Comisaría 34, ubicada en la ciudad de Retalhuleu, efectuaron el operativo luego de recibir una denuncia que alertaba sobre una mujer privada de libertad.

A raíz de esa denuncia, los elementos del orden realizaron las investigaciones correspondientes, las cuales permitieron localizar a la víctima, una mujer de aproximadamente 35 años, retenida en un inmueble situado en la 10 calle de la zona 1, en el sector conocido como La Galera, en esa localidad.

A los detenidos se les incautaron tres teléfonos celulares, droga y una cantidad aún no especificada de dinero en efectivo, según el informe preliminar.

Los cinco hombres fueron trasladados por los agentes de la PNC al juzgado correspondiente, ubicado en la ciudad de Retalhuleu, donde deberán solventar su situación legal.

Qué se sabe del inmueble

Según datos proporcionados por la Policía Nacional Civil, en el mismo inmueble donde fue rescatada la mujer, se localizó en diciembre del 2023 el cuerpo desmembrado de un hombre de aproximadamente 24 años.

Por ese hecho fueron capturados tres hombres, señalados como presuntos responsables de haber asesinado y desmembrado al joven.

Ante estos antecedentes, se realizan las investigaciones correspondientes para establecer si los cinco hombres capturados este domingo tienen algún nexo con ese crimen, así como con los sujetos que fueron detenidos en ese entonces, informó la PNC.