Capturan a tres investigadores de la DEIC en San Pedro Carchá por presunta extorsión

En un operativo realizado en jurisdicción de San Pedro Carchá, Alta Verapaz, la Policía Nacional Civil (PNC) arrestó in fraganti a tres investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), mientras recibían el pago de una presunta extorsión a un comerciante de la localidad.

El hecho ocurrió a las afueras del Centro Integral de Justicia de San Pedro Carchá, donde los investigadores, identificados como Gerber Rolando L. (32), Vilma Noemí A. (26) y Walter Yeovani Y. (48), fueron interceptados por elementos de la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil, en el momento en que recibían un paquete que simulaba contener Q12 mil.

Según indicó la institución policial, la captura de estos tres investigadores se llevó a cabo de manera planificada, luego de que las autoridades tuvieran conocimiento de las exigencias ilícitas por parte de los agentes hacia el comerciante. El uso de dinero simulado fue clave para evidenciar el delito y proceder con su detención inmediata, indica el reporte.

El Ministerio de Gobernación (Mingob) informó que esta acción es una de las primeras y más contundentes bajo la dirección del ministro Marco Antonio Villeda, quien ha reiterado su compromiso de depurar de los malos oficiales las filas policiales y “no permitir actos ilícitos en ninguna de las entidades bajo su cargo”.

La detención de los agentes de la DEIC envía un mensaje claro sobre la determinación de “erradicar las prácticas corruptas al interior de la institución”, indicó la cartera.

Los tres investigadores detenidos quedaron a disposición de las autoridades competentes para el proceso legal correspondiente, sindicados por los delitos de extorsión y abuso de autoridad.

La captura de los tres investigadores de la DEIC se realizó en las afueras del Centro Integral de Justicia de San Pedro Carchá, Alta Verapaz. (Foto Prensa Libre: PNC).

Hechos similares

En octubre del presente año, se realizaron operativos también por parte de los investigadores de la Inspectoría General de la PNC, en respuesta a una denuncia recibida a través de la línea 1531 del Centro Anticorrupción Policial, en los que fueron capturados tres agentes señalados por los delitos de secuestro y falsedad ideológica.

Tras recibir la denuncia, se informó a la fiscalía competente e inició el proceso de investigación necesario para sustentar la solicitud de órdenes de captura, con el fin de detener a tres agentes presuntamente involucrados en actos delictivos, entre ellos una mujer.

Una vez emitidas las órdenes judiciales, los investigadores capturaron en Tierra Nueva I a Lauriano "N", quien prestaba servicio en la subestación de esa colonia en Chinautla.

Asimismo, en la colonia El Milagro, zona 6 de Mixco, fue detenido Erlin "N", asignado a la subestación 16-1-1 mientras que en otro operativo, se capturó a la agente Joseline "N" en la zona 6 de Quetzaltenango, también vinculada con el hecho.