PNC captura a mujer con 14 celulares robados durante Festival de las Flores en la Antigua, Guatemala

Como parte de los operativos de seguridad y acciones de prevención que realiza la Policía Nacional Civil (PNC) en Antigua Guatemala, Sacatepéquez —donde este fin de semana se lleva a cabo el Festival de las Flores—, agentes de esa institución detuvieron a una mujer, a quien le decomisaron 14 teléfonos celulares, presuntamente robados.

Según testigos, algunas personas afectadas alertaron a los agentes de la PNC destacados en el evento sobre el robo de sus dispositivos. A raíz de esa denuncia, los elementos de seguridad iniciaron la búsqueda.

Como resultado del operativo, en el parque central de la ciudad colonial fue localizada una mujer, a quien, tras las revisiones correspondientes, se le decomisaron 14 teléfonos celulares que transportaba dentro de un bolso color negro y que, aparentemente, habrían sido sustraídos a los visitantes del festival.

Según información proporcionada por la Policía Nacional Civil, aún se realizan diligencias para identificar a la detenida, quien presuntamente no actuaba sola. Por ello, se mantienen acciones para ubicar a otras personas que podrían estar involucradas en este hecho.

Los catorce teléfonos celulares eran transportados por la mujer dentro de un bolso. (Vídeo Prensa Libre: PNC)

Otras acciones

En otras intervenciones reportadas por agentes de la PNC durante el Festival de las Flores, se informó que fue localizada sana y salva una mujer de 50 años, identificada por sus familiares como Roxana, quien, según indicaron, padece problemas de salud. Posteriormente, fue entregada a su hija, según el reporte policial.

Durante sábado y domingo, agentes de la Unidad de Prevención del Delito, así como de la Comisaría de Antigua Guatemala, llevarán a cabo acciones y operativos preventivos con el fin de evitar hechos delictivos u otros incidentes en la ciudad colonial.