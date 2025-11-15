Comunitario
PNC captura a mujer con 14 celulares robados durante Festival de las Flores en la Antigua, Guatemala
La mujer fue capturada en el parque central de la ciudad colonial cuando transportaba los aparatos, aparentemente robados a los visitantes, dentro de un bolso.
Una mujer fue detenida por agentes de la PNC en la Antigua, Guatemala, con catorce celulares que se presume fueron robados a los visitantes del Festival de las Flores en la ciudad colonial. (Foto Prensa Libre: PNC)
Como parte de los operativos de seguridad y acciones de prevención que realiza la Policía Nacional Civil (PNC) en Antigua Guatemala, Sacatepéquez —donde este fin de semana se lleva a cabo el Festival de las Flores—, agentes de esa institución detuvieron a una mujer, a quien le decomisaron 14 teléfonos celulares, presuntamente robados.
Según testigos, algunas personas afectadas alertaron a los agentes de la PNC destacados en el evento sobre el robo de sus dispositivos. A raíz de esa denuncia, los elementos de seguridad iniciaron la búsqueda.
Como resultado del operativo, en el parque central de la ciudad colonial fue localizada una mujer, a quien, tras las revisiones correspondientes, se le decomisaron 14 teléfonos celulares que transportaba dentro de un bolso color negro y que, aparentemente, habrían sido sustraídos a los visitantes del festival.
Según información proporcionada por la Policía Nacional Civil, aún se realizan diligencias para identificar a la detenida, quien presuntamente no actuaba sola. Por ello, se mantienen acciones para ubicar a otras personas que podrían estar involucradas en este hecho.
Otras acciones
En otras intervenciones reportadas por agentes de la PNC durante el Festival de las Flores, se informó que fue localizada sana y salva una mujer de 50 años, identificada por sus familiares como Roxana, quien, según indicaron, padece problemas de salud. Posteriormente, fue entregada a su hija, según el reporte policial.
Durante sábado y domingo, agentes de la Unidad de Prevención del Delito, así como de la Comisaría de Antigua Guatemala, llevarán a cabo acciones y operativos preventivos con el fin de evitar hechos delictivos u otros incidentes en la ciudad colonial.