Gobernación despliega 2 mil agentes para intervenir la cárcel de Cantel tras crisis penitenciaria

El Sistema Penitenciario (SP) y la Policía Nacional Civil (PNC) desarrollan este sábado 15 de noviembre un amplio operativo en el Centro de Privación de Libertad Cantel, en Quetzaltenango, en el que participan agentes del Grupo Élite del Sistema Penitenciario y alrededor de 2 mil efectivos de la Policía Nacional Civil.

El operativo se produce tras la fuga de 20 reos de la prisión de Fraijanes II hace un mes, incidente que evidenció las debilidades del sistema penitenciario y generó preocupación sobre la seguridad dentro de los centros de detención.

De acuerdo con las autoridades, la operación fue ejecutada sin previo aviso para evitar filtraciones y garantizar su efectividad.

La movilización incluye el conteo de privados de libertad, inspecciones internas y el retiro de objetos ilícitos que puedan poner en riesgo la seguridad del centro o favorecer actividades delictivas.

Los miles de agentes desplegaron un cerco de seguridad alrededor del complejo y apoyan la intervención en el interior.

Según el Ministerio de Gobernación, estas acciones forman parte de una estrategia para recuperar el control de los centros carcelarios del país y desarticular redes delictivas que operan desde su interior.

La intervención en Cantel busca prevenir situaciones similares y reforzar la presencia de las autoridades en penales de alto riesgo, se informó oficialmente.

Las autoridades señalaron que operativos de esta magnitud continuarán realizándose de manera periódica, con el fin de fortalecer la seguridad penitenciaria y garantizar condiciones que reduzcan los riesgos de violencia y criminalidad.

La medida fue instruida por Jorge Guillermo López, reciente director del Sistema Penitenciario, nombrado por el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, tras las destituciones de autoridades anteriores.

Fuga impulsa operativo

El operativo en Cantel se realiza en el contexto de la reciente fuga de 20 reos de alta peligrosidad del centro preventivo Fraijanes II en octubre de 2025, de los cuales solo cuatro han sido recapturados hasta la fecha.