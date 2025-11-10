Jorge Guillermo López Dellachiessa asume control del SP tras fuga en cárcel Fraijanes 2

El Ministerio de Gobernación oficializó este lunes 10 de noviembre la designación de Jorge Guillermo López Dellachiessa como nuevo director general del Sistema Penitenciario (SP).

El nombramiento estuvo a cargo del titular de la cartera, Marco Antonio Villeda, y representa uno de los primeros movimientos ofrecidos por el Gobierno dentro de la estrategia para reforzar el control institucional en las cárceles del país.

López Dellachiessa sustituye a Ludin Astolfo Godínez, destituido el 13 de octubre pasado tras la fuga de 20 reclusos de la prisión de Fraijanes 2.

La salida de Godínez fue confirmada por el entonces ministro Francisco Jiménez, quien atribuyó la decisión a las deficiencias evidenciadas en los protocolos de seguridad de ese centro.

Según el Ministerio de Gobernación, el nuevo director tendrá como tarea inmediata implementar medidas que fortalezcan la vigilancia, mejoren la administración penitenciaria y reduzcan los riesgos de nuevas evasiones.

Aunque aún no se han detallado los primeros pasos de su gestión, la cartera destacó que se buscará una “transformación estructural” en el manejo de los centros de detención.

De acuerdo con diversas fuentes, el Sistema Penitenciario enfrenta desde hace años múltiples desafíos, entre ellos el hacinamiento, la corrupción interna y el control que algunas estructuras criminales ejercen desde el interior de las cárceles.

Según Gobernación, López es licenciado en Criminología y Política Criminal por la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Su formación académica está enfocada en el análisis y prevención del delito, con énfasis en el funcionamiento de los sistemas penitenciarios.

Añade que, además, ha trabajado como consultor y analista independiente en fenómenos criminales, con experiencia en propuestas técnicas para la administración y gestión de la seguridad pública.

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda nombró a Jorge Guillermo López Dellachiessa, como director General del Sistema Penitenciario. Su trabajo será clave para el fortalecimiento de los controles en los centros carcelarios y la transformación de la gestión penitenciaria.

