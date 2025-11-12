Un mes de la fuga en Fraijanes 2: los 16 pandilleros que siguen prófugos, guardias del SP capturados y el exministro fuera del país

El 12 de octubre de 2025, autoridades del Sistema Penitenciario (SP) informaron que, tras una requisa en el centro carcelario Fraijanes 2, se descubrió la fuga de 20 reos de alta peligrosidad.

Hasta ahora no se ha establecido el contexto exacto ni las fechas precisas en que ocurrió la evasión. Un mes después, este 12 de noviembre, únicamente cuatro de los fugados han sido recapturados, mientras que 16 permanecen prófugos.

Nueve de ellos son cabecillas del Barrio 18, ya sentenciados por múltiples delitos graves, responsables de imponer una ola de violencia armada en el país.

El hecho más reciente ocurrió el 8 de noviembre, cuando fue capturado un guardia del Sistema Penitenciario por su presunta participación en la fuga. Con esta detención, ya suman 25 guardias aprehendidos.

En tanto, el exministro de Gobernación, Francisco Jiménez, está fuera del país y tiene dos órdenes de captura pendientes, según el Ministerio Público (MP).

La fuga evidenció la crisis estructural del sistema penitenciario, dominado por pandillas que continúan extorsionando desde prisión. Durante las requisas se hallaron pruebas de esa actividad, entre ellas un “call center” clandestino.

Además, se descubrió que el SP había perdido el acceso a cámaras de vigilancia en 20 de los 23 centros penitenciarios, debido a fallas técnicas y al vencimiento de un convenio. Por esta razón no existen grabaciones clave que documenten la fuga; dichas fallas no fueron reportadas por el personal encargado del monitoreo.

Con el paso de las semanas, el caso fue declarado bajo reserva. Según las investigaciones, los reos habrían escapado entre el 8 y el 11 de octubre, tras revisar los registros de videoconferencias y visitas que recibieron los internos.

La crisis derivó en la destitución de los principales funcionarios del Ministerio de Gobernación, la emisión de órdenes de captura y la solicitud de apoyo a una fuerza de tarea del FBI de Estados Unidos.

El Ministerio de Gobernación (Mingob) ha prometido retomar el control del sistema penitenciario.

El nuevo plan incluye la construcción de infraestructura carcelaria y la implementación de un sistema biométrico para la identificación de los reos.

“El hacinamiento no permite el control. Tenemos 23 centros penitenciarios con capacidad para 6 mil 400 reos, pero actualmente albergan a 23 mil 743”, explicó el actual ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda.

Cronología del caso Fraijanes 2