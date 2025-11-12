Guatemala
Un mes de la fuga en Fraijanes 2: los 16 pandilleros que siguen prófugos, guardias del SP capturados y el exministro fuera del país
A un mes de la fuga masiva en Fraijanes 2, un total de 16 pandilleros siguen prófugos. El caso dejó 25 guardias capturados, una investigación bajo reserva y al exministro de Gobernación aún con orden de captura.
La investigación por la fuga de 20 reos de la cárcel de Fraijanes 2 se mantiene bajo reserva mientras que el exministro de Gobernación, Francisco Jiménez, tiene dos órdenes de captura pendientes. (Foto Prensa Libre: HemerotecaPL)
El 12 de octubre de 2025, autoridades del Sistema Penitenciario (SP) informaron que, tras una requisa en el centro carcelario Fraijanes 2, se descubrió la fuga de 20 reos de alta peligrosidad.
Hasta ahora no se ha establecido el contexto exacto ni las fechas precisas en que ocurrió la evasión. Un mes después, este 12 de noviembre, únicamente cuatro de los fugados han sido recapturados, mientras que 16 permanecen prófugos.
Nueve de ellos son cabecillas del Barrio 18, ya sentenciados por múltiples delitos graves, responsables de imponer una ola de violencia armada en el país.
El hecho más reciente ocurrió el 8 de noviembre, cuando fue capturado un guardia del Sistema Penitenciario por su presunta participación en la fuga. Con esta detención, ya suman 25 guardias aprehendidos.
En tanto, el exministro de Gobernación, Francisco Jiménez, está fuera del país y tiene dos órdenes de captura pendientes, según el Ministerio Público (MP).
La fuga evidenció la crisis estructural del sistema penitenciario, dominado por pandillas que continúan extorsionando desde prisión. Durante las requisas se hallaron pruebas de esa actividad, entre ellas un “call center” clandestino.
Además, se descubrió que el SP había perdido el acceso a cámaras de vigilancia en 20 de los 23 centros penitenciarios, debido a fallas técnicas y al vencimiento de un convenio. Por esta razón no existen grabaciones clave que documenten la fuga; dichas fallas no fueron reportadas por el personal encargado del monitoreo.
Con el paso de las semanas, el caso fue declarado bajo reserva. Según las investigaciones, los reos habrían escapado entre el 8 y el 11 de octubre, tras revisar los registros de videoconferencias y visitas que recibieron los internos.
La crisis derivó en la destitución de los principales funcionarios del Ministerio de Gobernación, la emisión de órdenes de captura y la solicitud de apoyo a una fuerza de tarea del FBI de Estados Unidos.
El Ministerio de Gobernación (Mingob) ha prometido retomar el control del sistema penitenciario.
El nuevo plan incluye la construcción de infraestructura carcelaria y la implementación de un sistema biométrico para la identificación de los reos.
“El hacinamiento no permite el control. Tenemos 23 centros penitenciarios con capacidad para 6 mil 400 reos, pero actualmente albergan a 23 mil 743”, explicó el actual ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda.
Cronología del caso Fraijanes 2
- 8 al 11 de octubre de 2025
Según las investigaciones del Ministerio Público (MP), los reos habrían escapado en este período, tras revisar los registros de videoconferencias de audiencias y visitas.
- 12 de octubre de 2025
Autoridades del Sistema Penitenciario (SP) informan la fuga de 20 reos de alta peligrosidad del centro carcelario Fraijanes 2.
El entonces director del SP, Ludin Astolfo Godínez, confirmó que los fugados pertenecen al Barrio 18.
- 13 de octubre de 2025
El exministro de Gobernación, Francisco Jiménez, ofreció declaraciones y anunció la destitución de directores y subdirectores de cuatro cárceles.
Ese mismo día fue recapturado el reo conocido como “Black Demon”, quien carece de una pierna.
- 16 de octubre de 2025
El presidente Bernardo Arévalo calificó la fuga como “una falta grave”.
Confirmó la renuncia de Jiménez y de sus viceministros José Portillo y Claudia Palencia.
Anunció la construcción de una nueva cárcel en Izabal, con un plazo de un año.
- 17 de octubre de 2025
El sector privado exigió una estrategia integral para recuperar el control del sistema penitenciario.
El MP informó que las cámaras de vigilancia fueron manipuladas y que no existen grabaciones del hecho.
Se emitieron órdenes de captura contra la exviceministra antinarcóticos y tres exfuncionarios del SP.
- 18 de octubre de 2025
Dos prófugos fueron recapturados en una residencial de Huehuetenango.
Planeaban huir hacia México, según las autoridades.
- 23 de octubre de 2025
Se confirmó que Francisco Jiménez cruzó la frontera en Valle Nuevo, Jutiapa, tras entregar el cargo.
- 24 de octubre de 2025
El MP declaró la investigación bajo reserva.
- 25 de octubre de 2025
Fueron capturados 23 guardias penitenciarios señalados de colaboración para la evasión e incumplimiento de deberes.
Entre el 25 y el 29 de octubre, se emitieron dos órdenes de captura contra Jiménez.
- 28 de octubre de 2025
Interpol emitió alerta roja para localizar a los fugados, con sospechas de que huyeron a México, Honduras o Nicaragua.
- 4 de noviembre de 2025
El nuevo ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, confirmó la próxima llegada del grupo Vulcano, una fuerza de tarea del FBI que apoyará en las investigaciones.
- 8 de noviembre de 2025
Fue capturado un guardia del SP por su presunta implicación en la fuga.
Con él, suman 25 guardias aprehendidos.
- 12 de noviembre de 2025
Solo cuatro reos han sido recapturados.
16 siguen prófugos, incluidos nueve cabecillas del Barrio 18, responsables de una ola de violencia armada en el país.