MP confirma segunda orden de captura contra Francisco Jiménez por caso de uniformes del Mingob

MP confirma segunda orden de captura contra Francisco Jiménez por caso de uniformes del Mingob

El Ministerio Público informó de una segunda orden de captura contra el exministro de Gobernación Francisco Jiménez, por un supuesto caso de corrupción.

FRANCISCO JIMÉNEZ

Francisco Jiménez, exministro de Gobernación. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El Ministerio Público (MP) informó que este miércoles 29 de octubre efectuó diligencias relacionadas con un supuesto caso de corrupción en el Ministerio de Gobernación (Mingob).

Destacó que una de las diligencias realizadas por la Fiscalía en el departamento de Guatemala está vinculada con la adquisición de uniformes por parte del Mingob.

“Durante esta acción se contó con el apoyo operativo de la Policía Nacional Civil, lográndose la captura de personas vinculadas a los hechos investigados”, indicó. Preliminarmente se reportan dos capturas.

Agregó: “También se pretendía hacer efectiva una orden de aprehensión en contra de un exfuncionario del Ministerio de Gobernación, la cual continúa vigente”, agregó.

“Por disposición judicial, el caso se encuentra bajo reserva”, afirmó.

Una fuente del MP indicó que el ente investigador obtuvo una segunda orden de captura contra Francisco Jiménez, exministro de Gobernación. Esta investigación responde a aparentes anomalías en la compra de uniformes por parte de esa cartera, según la fuente.

La orden de captura contra el exfuncionario es por supuesto fraude e incumplimiento de deberes, afirmó la fuente.

Además, Jiménez ya cuenta con una orden de captura por su posible responsabilidad en la fuga de 20 pandilleros, según confirmaron fuentes del MP que prefirieron no ser citadas.

El exfuncionario de la administración de Bernardo Arévalo dejó el cargo, pese a que días antes ya se había anunciado la aceptación de su renuncia como ministro de Gobernación.

Para leer más: ¿Dónde está Jiménez? Bernardo Arévalo dice que ignora el paradero del exministro

Otras diligencias

También, el ente investigador añadió que efectuó 31 diligencias, coordinadas por la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, en distintos lugares de Guatemala.

Como resultado, investigadores ejecutaron 20 órdenes de aprehensión relacionadas con diversas investigaciones en curso por el delito de lavado de dinero u otros activos.

Indicó que el objetivo es fortalecer los procesos de investigación penal y desarticular estructuras dedicadas al lavado de dinero.

El exministro de Gobernación es investigado por su posible responsabilidad en la fuga de 20 pandilleros. Fotografía: Prensa Libre.

Confirman orden de captura contra el exministro de Gobernación, Francisco Jiménez

El pandillero de Barrio 18 Marlon Martínez, condenado en 2011 por el asesinato de un maestro, es uno de los fugados de la cárcel de máxima seguridad Fraijanes II de Guatemala. AFP via Getty Images

BBC Mundo en territorio de las maras en Guatemala: cómo operan y qué las diferencia de las organizaciones criminales en otros países de la región

Según el MP, estas diligencias se realizaron en el contexto del Día Internacional de la Prevención contra el Lavado de Dinero u Otros Activos.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.

Lee más artículos de Douglas Cuevas

Lavado de dinero Mingob Ministerio de Gobernación Ministerio Público 
