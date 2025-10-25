Confirman orden de captura contra el exministro de Gobernación, Francisco Jiménez

Francisco Jiménez, exministro de Gobernación, ya cuenta con una orden de captura por su posible responsabilidad en la fuga de 20 pandilleros, según confirmaron fuentes del Ministerio Público (MP) que prefirieron no ser citadas.

El exfuncionario de la administración de Bernardo Arévalo dejó el cargo esta semana, pese a que días antes ya se había anunciado la aceptación de su renuncia como ministro de Gobernación.

La fuga de 20 pandilleros de la Mara 18 de la cárcel Fraijanes 2 ocasionó una serie de críticas que escalaron a denuncias formales ante el MP, dejando posteriormente la remoción de toda la cúpula de Gobernación.

Los cargos contra el exfuncionario son incumplimiento de deberes y cooperación en la evasión, expediente contenido en el caso “Corrupción en el Sistema Penitenciario”.

Este expediente se encuentra asignado al juzgado tercero penal, actualmente bajo reserva, para evitar que datos sensibles de la investigación salgan a la opinión pública y afecten el trabajo de los agentes fiscales.

Las acciones del MP contra la cúpula de gobernación comenzaron con una serie de allanamientos en la sede la cartera del interior, mismo día en que se confirmó una orden de captura contra la exviceministra, Claudia Palencia.

Días antes de dejar el cargo, Jiménez ofreció una entrevista explicando que al dejar el puesto se estaría presentando ante las autoridades, para desvanecer las sospechas en su contra.

Pero posteriormente, fuentes del propio ministerio de Gobernación confirmaron que el exfuncionario había abandonado el país. El presidente Bernardo Arévalo al ser consultado supo precisar la ubicación de su exfuncionario.

Fuentes del @MPguatemala confirman que Francisco Jiménez, exministro de Gobernación, ya cuenta con una orden de captura por los delitos de incumplimiento de deberes y cooperación en la evasión. El caso en su contra se debe a la fuga de 20 pandilleros de la cárcel Fraijanes 2. pic.twitter.com/1HHTklbLmW — Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) October 25, 2025

Durante su gestión, Jiménez fue cuestionado por diputados de oposición que impulsaron una interpelación en su contra. El juicio político no escaló y no se recomendó su destitución.

Ahora, tras la salida de Jiménez, el cargo fue asignado al juez anticorrupción, Marco Antonio Villeda, quien fue juramentado este viernes 24 de octubre junto a su nuevo equipo de viceministros.

Allanamientos

La Fiscalía de Delitos Administrativos, unidad investigadora a cargo del caso, desarrolla la mañana de este sábado 25 de octubre una serie de allanamientos en bienes inmuebles de las zonas 10 y 15 de la ciudad de Guatemala.

Fuentes indican que los allanamientos son relacionados al exministro de Gobernación, que hasta este momento no ha sido localizado por las fuerzas de seguridad.

Los agentes fiscales también coordinan una requisa en el centro carcelario Fraijanes 2, donde se registró la fuga, para obtener indicios que les ayuden a fortalecer los procesos de investigación.

Hasta ahora, se reporta la detención de ocho agentes del Sistema Penitenciario (SP), señalados por los delitos de incumplimiento de deberes y cooperación para la evasión.