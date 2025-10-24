Caso por la fuga de 20 reos de Fraijanes 2 fue declarado bajo reserva, señala el MP

El pasado 12 de octubre, el Sistema Penitenciario informó que 20 cabecillas del Barrio 18, recluidos en la cárcel de Fraijanes 2, se fugaron. En ese momento no se conocían las fechas exactas, aunque se presumía que los pandilleros salieron de la prisión entre agosto y octubre.

De acuerdo con el Ministerio Público (MP), las fugas ocurrieron entre el 8 y el 11 de octubre del presente año, pero las pesquisas se han complicado debido a que no existen grabaciones de las cámaras de seguridad del penal.

Doce días después de conocerse las fugas, el MP informó que el caso denominado Corrupción en el Sistema Penitenciario fue declarado bajo reserva judicial.

“La Fiscalía realizó las solicitudes ante el órgano jurisdiccional, decretando la reserva judicial del caso”, indicó el MP.

La Fiscalía de Delitos Administrativos está a cargo de las pesquisas y creó un grupo multidisciplinario de fiscales para dar seguimiento a la evasión de los 20 cabecillas de la pandilla.

Será el Juzgado Tercero Penal, a cargo del juez Julio Vázquez Scholl, el que conozca el caso contra los funcionarios del Sistema Penitenciario y del Ministerio de Gobernación.

El Departamento de Comunicación Social del MP indicó que desconoce si existe una orden de captura contra Francisco Jiménez, exministro de Gobernación.

“Cada día se envían oficios para establecer que ya no goza de inmunidad, esto con la finalidad de poder solicitar lo que corresponde ante el órgano jurisdiccional”, añadió el MP el jueves 23 de octubre.

Los investigadores del caso señalaron que los registros migratorios detallan que Jiménez salió del país por la frontera de Valle Nuevo, Jutiapa, horas después de haber entregado el cargo.

Órdenes de captura contra exfuncionarios

Ludin Astolfo Godínez, exdirector del Sistema Penitenciario; Víctor Arnoldo Alveño Barco, exsubdirector del Grupo B del Centro de Detención para Hombres Fraijanes 2 —ya capturado—; y Eladio Antonio Ramos Ramírez, exalcaide del mismo grupo, son acusados de incumplimiento de deberes y cooperación en la evasión.

También se emitió una orden de captura contra Claudia del Rosario Palencia Morales, exviceministra de Antinarcóticos, por los delitos de usurpación de funciones y cooperación en la evasión. El MP indicó que Palencia no fue localizada en los inmuebles allanados, por lo que se ampliará la investigación para establecer su paradero.