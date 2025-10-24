Pandilleros fugados de Fraijanes 2 estarían alquilando helicópteros para movilizarse, señala la PNC

De acuerdo con las autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC), existe una red de personas que estaría protegiendo a los cabecillas del Barrio 18 fugados de Fraijanes 2.

David Custodio Boteo, director de la PNC, indicó que hay una línea de investigación contra los reos que se fugaron de Fraijanes 2, la cual los implicaría en la renta de helicópteros para movilizarse.

“Inclusive hay información que señala que están alquilando helicópteros para trasladarse de un lugar a otro; es algo que vamos a investigar”, comentó Custodio Boteo.

Agregó que, en promedio, cada día la PNC lleva a cabo siete operativos para localizar a los fugados, y que ya tienen información sobre el paradero de otros tres cabecillas.

“Tenemos alguna información de otros tres, pero en este momento, como decía, se siguen tomando acciones diariamente”, comentó el director.

Los detalles fueron revelados durante una citación con el diputado José Chic, en la que también participaron el director del Sistema Penitenciario, Mario Luis Pacay, y representantes de la Comisión Nacional Contra la Corrupción (CNC).

Una estructura que protege a los reos fugados

El director de la Policía afirmó que la fuga de los reos de Fraijanes 2 debió contar con una coordinación y logística importantes.

Señaló que los pandilleros fugados pertenecen a estructuras criminales dedicadas a la extorsión y el narcomenudeo en diversas colonias y municipios, y que los miembros de esas estructuras podrían estar ayudándolos a evadir a las autoridades.

“Es una red bastante organizada. Inclusive, en Huehuetenango estaban en un área residencial que no fue arrendada directamente por los cabecillas”, comentó Custodio Boteo.

Las primeras investigaciones indican que dos personas originarias de Santa Rosa llegaron a la residencial La Toscana, zona 4 de Huehuetenango, para rentar una vivienda.

Señaló que los dos sospechosos de ayudar a Melcin Gabriel De León, alias Little Strong, y Marlon Manolo Martínez Sincuir, alias El Espectro, están siendo investigados.