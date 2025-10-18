MP y PNC investigan a quién pertenece la casa en donde se escondían pandilleros fugados de Fraijanes 2

El Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) continúan con las investigaciones para determinar quién o quiénes son los propietarios de la vivienda ubicada en el residencial La Toscana, zona 4 de Huehuetenango, donde fueron capturados este 18 de octubre Melcin Gabriel De León, alias Little Strong, y Marlon Manolo Martínez Sincuir, alias El Espectro.

Según indicaron investigadores del MP, “ya se tienen indicios sobre quién es el propietario de la vivienda. Sin embargo, no se pueden dar mayores detalles ya que las investigaciones continúan en curso”.

Melcin De León y Marlon Manolo Martínez forman parte del grupo de 20 reos que se escaparon de la cárcel de Fraijanes II. Con la captura de estos prófugos, ya son tres los recapturados por este hecho. El primero en ser detenido por las fuerzas de seguridad fue Byron Eduardo Fajardo Revolorio, conocido como Black Demon, en la colonia Linda Vista, Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa.

Según las investigaciones, los pandilleros capturados en Huehuetenango son integrantes de la clica Solo Para Locos, y se cree que el inmueble donde fueron detenidos pertenece a una estructura dedicada al tráfico de personas. Este lugar era utilizado para esconder migrantes que luego serían trasladados de forma ilegal hacia México.

También se sospecha que De León y Martínez pretendían huir hacia México con el objetivo de evadir a la justicia en Guatemala.

La información brindada por la PNC indica que la captura de estos pandilleros se logró gracias a una denuncia anónima, por lo que “se alertó a las autoridades sobre la presencia de varios individuos desconocidos que coincidían con las características de los reos prófugos”.

De esa cuenta, fueron movilizados agentes de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) y del Equipo de Búsqueda de Fugitivos, para realizar el operativo en coordinación con la Fiscalía contra el Delito de Extorsión del Ministerio Público (MP).

La Policía Nacional Civil también informó que alias El Espectro es uno de los integrantes de la autodenominada Rueda del Barrio 18. Al momento de su captura, se le decomisaron cinco teléfonos celulares, una peluca y una pistola con varias municiones útiles.

La PNC indicó que continúa tras la pista de los otros 17 pandilleros que siguen prófugos, por lo que prosiguen las investigaciones correspondientes para dar con su paradero, ya que “se presume que se encuentran escondidos en otros departamentos del país, por lo que continúan los operativos para su localización”.

Asimismo, hizo un llamado a todos los ciudadanos para que, si ven o tienen alguna pista sobre el paradero de estos delincuentes, lo denuncien al número 110 de la PNC, al 1561 de Crime Stoppers o al WhatsApp 3764-1561.

Condominio se pronuncia

Los representantes del condominio en donde fueron capturados dos prófugos de Fraijanes II, y seis presuntos pandilleros más, aclaró que no tiene vínculos con los detenidos.

Según un comunicado emitido por el Condominio Ciudad Toscana ubicado en Huehuetenango, la vivienda en donde se llevo a cabo la captura de los prófugos y sus cómplices fue arrendada por "terceros" que no tienen ningún vínculo con la administración.

"La vivienda en donde se llevó a cabo el operativo fue alquilada por terceros completamente ajenos a la administración, sin conocimiento, ni autorización de nuestra parte.

Según la información recabada, existen dos personas que son los responsables de dicho arrendamiento y ya fueron identificados por la autoridades", indica el comunicado.

También hace énfasis en que han puesto a disposición de las autoridades la información requerida con el objetivo de facilitar la investigación y esclarecer los hechos.

Finalmente, se indica que "lamentan que la propiedad haya sido utilizada con fines ajenos al proyecto".